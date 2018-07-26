Эксперты рассказали, на сколько подорожает алкоголь и сигареты

До конца года цены на алкоголь поднимутся еще на 15%

Цены на алкоголь и табачные изделия в Украине растут практически каждый месяц. Так, с начала года было зафиксировано подорожание этих товаров на 7,3%.

Эксперты рассказывают, что повышением цен на алкоголь и сигареты правительство просто пытается получить больше вливаний в государственный бюджет.

"Повышение цен на алкоголь объясняется повышением акциза на алкогольные и табачные изделия. Правительство ищет самые легкие способы, с какого потока получить больше налогов. Они повышают акцизы, чтобы увеличить поступления в государственный бюджет. Когда выросли и продолжают расти цены на алкоголь, уменьшается объем его потребления. Поэтому у правительства не получится математически прибавить эти поступления в бюджет", – считает глава комитета экономистов Украины Андрей Новак,

Он также добавляет, что цены на алкоголь и табак в Украине достаточно низкие, если сравнить с ценами соседних стран, но в то же время, не стоит забывать об уровне доходов украинцев.

"Уровень цен на алкоголь, как и на табак, достаточно низкий в Украине, даже по сравнению с соседними странами. Но нужно учитывать уровень доходов украинцев. По соотношению доходов и цен для большинства украинцев алкоголь достаточно дорогой. Именно поэтому возрождается массовое самогоноварение. Таким образом люди пытаются получить алкоголь дешевле, чем в торговых точках", – отметил эксперт и добавил, что до конца года ожидается повышение цен на алкоголь в среднем на 15%.

Экономический эксперт Борис Кушнирук рассказывает, что цены на табачные изделия и алкогольные напитки повышаются в соответствии с запланированным повышением акцизов, а к 2025 г. цены на сигареты в Украине должны сравняться с европейскими.

"Что касается табачных изделий, то у нас есть обязательство по соглашению с Евросоюзом по поводу повышения акцизов. К 2025 г. мы должны выйти к европейским ценам на эти товары. Там есть четко запланированное ежегодное повышение акциза на табачные изделия", – отметил Кушнирук

Он добавляет, что повышение акциза на алкоголь и сигареты – это своеобразный "налог на грехи", который помогает пополнить государственный бюджет.

"Для государства, это, фактически, возможность пополнить доходную базу. Это называется "налог на грехи", налог на какие-то изделия, которые относительно вредны, и поэтому вместо того, чтобы повышать прямые налоги, например, налог на доход физических лиц и т.д., значительно правильнее повышать ставки акцизов на алкогольные напитки, на табачные изделия. Такие повышения цен вполне ожидаемы и будут наблюдаться в дальнейшем", – подытожил Кушнирук.

Более подробно о том, как будут меняться цены на алкоголь и табачные изделия, читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.

Напомним, ранее мы исследовали "индекс окрошки", подсчитав как за год выросли цены на летние продукты.