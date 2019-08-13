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Эксперты рассказали о самых опасных местах в типичной городской маршрутке

Сегодня, 11:50

Условно безопасных мест, в стандартной маршрутке не более пяти-шести, отмечают эксперты

Эксперты рассказали о самых опасных местах в типичной городской маршрутке. Так, никогда не стоит садиться в передней части салона – при лобовом столкновении пассажиры, сидящие ближе к водителю, рискуют больше всего. Опасно сидеть на месте возле самого водителя. Потому что во время бокового удара он инстинктивно подвергает травмированию тех, кто рядом.

Плохая идея – занимать места в конце салона и у окон. Больше всего шансов остаться невредимым в случае ДТП, у тех, кто сел ближе к выходу. Хотя таких, условно безопасных мест, в стандартной маршрутке не более пяти-шести.

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Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

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Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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ДТП маршрутка эксперты

Источник: Сегодня

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