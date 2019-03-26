Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России

Военные эксперты рассказали, пойдут ли боевики на провокации накануне президентских выборов в Украине

Фото: Минобороны РФ

Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e68/bcc/5c7e68bcc05c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e68/bcc/5c7e68bcc05c6.jpg 2019-03-26T17:35:00+02:00 Украина Военные эксперты рассказали, пойдут ли боевики на провокации накануне президентских выборов в Украине

Накануне выборов президента Украины не стоит ожидать обострения вооруженного конфликта на линии разграничения на Донбассе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявили военные эксперты.

Так, по словам экс-спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, происходящие на данный момент обострения в зоне конфликта не стоит связывать с политической.

"Есть смысл делать привязку не к политическим событиям в Украине, а к сезонному фактору, и стоит проводить аналогии с событиями весны 2017 и 2018 годов. Когда появится т. наз. "зеленка", диверсионно-разведывательным группам станет проще выполнять задачи, усилится работа подразделений специального назначения. Безусловно, это может создать серьезные проблемы для наших коммуникаций в тылу ООС", – говорит военный эксперт.

Такого же мнения придерживается и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он считает, что для обострения нет объективных причин.

"Ситуация не меняется. Я думаю, ситуация может измениться после выборов", – уточняет Машовец.

Отсутствие активных боевых действий на Донбассе сейчас выгодно России, ведь в последние время украинские военные активно дают отпор боевикам, что укрепляет позиции верховного главнокомандующего украинской армии и действующего президента Петра Порошенко.

"Любое обострение добавляет бонусов действующему президенту, что не на руку агрессору. Ведь события последних двух месяцев четко показали: штаб ООС таким образом планирует свои операции, чтобы любое действие со стороны российско-оккупационных войск получает соответствующий ответ", – считает Селезнев.

Напомним, украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.