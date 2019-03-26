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Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России

Сегодня, 17:35

Военные эксперты рассказали, пойдут ли боевики на провокации накануне президентских выборов в Украине

Фото: Минобороны РФ
Активные боевые действия на Донбассе: почему они не выгодны России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/e68/bcc/5c7e68bcc05c6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/e68/bcc/5c7e68bcc05c6.jpg Украина Военные эксперты рассказали, пойдут ли боевики на провокации накануне президентских выборов в Украине

Накануне выборов президента Украины не стоит ожидать обострения вооруженного конфликта на линии разграничения на Донбассе. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" заявили военные эксперты.

Так, по словам экс-спикера Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислава Селезнева, происходящие на данный момент обострения в зоне конфликта не стоит связывать с политической.

"Есть смысл делать привязку не к политическим событиям в Украине, а к сезонному фактору, и стоит проводить аналогии с событиями весны 2017 и 2018 годов. Когда появится т. наз. "зеленка", диверсионно-разведывательным группам станет проще выполнять задачи, усилится работа подразделений специального назначения. Безусловно, это может создать серьезные проблемы для наших коммуникаций в тылу ООС", – говорит военный эксперт.

Такого же мнения придерживается и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец. Он считает, что для обострения нет объективных причин.

"Ситуация не меняется. Я думаю, ситуация может измениться после выборов", – уточняет Машовец.

Отсутствие активных боевых действий на Донбассе сейчас выгодно России, ведь в последние время украинские военные активно дают отпор боевикам, что укрепляет позиции верховного главнокомандующего украинской армии и действующего президента Петра Порошенко.

"Любое обострение добавляет бонусов действующему президенту, что не на руку агрессору. Ведь события последних двух месяцев четко показали: штаб ООС таким образом планирует свои операции, чтобы любое действие со стороны российско-оккупационных войск получает соответствующий ответ", – считает Селезнев.

Напомним, украинские военные в Луганской области провели блестящую операцию. Боевая группа К-2 из 54-й бригады ВСУ полностью уничтожила командный пункт врага. Противник потерял шесть человек уничтоженными и четыре – ранеными.

Также сайт "Сегодня" разместил видео уничтожения бойцами ВСУ "Урала" боевиков с боеприпасами. Противнику на грузовике подвозились боеприпасы, но воины ООС прекратили эти поставки точным выстрелом.

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Тег выборы, Донбасс, селезнев, обострение, машовец, боевики Донбасса, ООС

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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