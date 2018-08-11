Эксперты рассказали, с какими проблемами могут столкнуться фрилансеры

Ежегодно число фрилансеров в Украине растет. Так, по данным крупнейшего украинского фриланс-сервиса Freelancehunt в 2017 г. на площадке было зарегистрировано 220 тыс. фрилансеров, тогда как в 2016 г. эта цифра достигала всего 165 тыс. К такому виду заработка относятся по-разному, некоторые считают, что это несерьезная подработка на время, другие же уверены, что это работа будущего, без привязки к какой-либо фирме или организации.

Так или иначе, фриланс становится все более популярным, как во всем мире, так и в нашей стране. Но не стоит забывать, что здесь тоже существуют свои сложности, одна из которых – легальность такого заработка.

С одной стороны, работа на фрилансе – это свобода и полная независимость, а с другой – огромные риски того, что тебе попросту не заплатят за выполненное задание. Если работодатель решит воспользоваться вашими услугами, а после – никак это не оплатить, привлечь его к ответственности вряд ли получится. Поэтому опытные фрилансеры стараются выбирать проверенных работодателей и наводить о них справки, чтобы не быть обманутыми.

"Законодательно фриланс у нас как-то не очень прижился. Ни старый КЗоТ, ни проект нового ничего очень приятного для фрилансеров вроде не придумали. Поэтому по старой памяти лучше порекомендовать максимально документировать взаимоотношения, чтоб зафиксировать факт их наличия и результатов, которые есть, и которые нужно оплатить", – рассказывает Пашкина.

Так, по результатам опроса, который проводил портал rabota.ua в прошлом году, 40% респондентов ответили, что находят работу на фрилансе по рекомендациям знакомых. Такой способ обычно уменьшает риск быть обманутым. Но, как бы там ни было, пока что украинское законодательство не может защитить интересы фрилансеров.

"На сегодняшний день прямого запрета на фриланс мы в законах Украины не найдем, равно как и определение "фриланса". Гражданский кодекс Украины гарантирует нам свободу договора, а право на предпринимательскую деятельность гарантировано ст. 42 Конституции Украины и Хозяйственным кодексом. В то же время, существует уже целый перечень выработанных судебной практикой критериев, когда фриланс признают замаскированной трудовой деятельностью, и наоборот", – поясняет в комментарии сайту "Сегодня" старший юрист EXPATPRO Татьяна Ященко.

Так, например, недавно был случай, когда Государственная служба Украины по вопросам труда пришла с проверкой в черкасскую IT-компанию и обнаружила нарушения трудового законодательства по 11 сотрудникам, с которыми компания сотрудничала по гражданско-правовым договорам – на фрилансе. Сказать, кто прав, а кто виноват, в этой ситуации довольно сложно. В компании уверяют, что все документы у них были в порядке, а вот в Гоструда считают, что компания не должна была заключать гражданско-правовые договора с разработчиками, а вместо этого должна была принять их в штат по трудовому договору; сейчас фирме грозит большой штраф.

Дело в том, что фрилансеры часто сотрудничают по гражданско-правовому договору, в Гоструда же считают, что все физлица по умолчанию должны быть оформлены исключительно по трудовым договорам. Стоит отметить, что между этими договорами есть разница. Трудовой договор – это, фактически, соглашение об осуществлении и обеспечении трудовой функции. Т.е. сотрудник подчиняется внутреннему распорядку и выполняет любой объем работы в определенный договором срок.

У гражданско-правовых договоров есть разные подвиды, но наиболее распространенный – это договор на выполнение работ. Предметом ГПД является выполнение рабочим четко определенного объема услуг, поэтому такой тип договора кардинально отличается от трудового. В Гоструда же пытаются доказать, что работники, которые оформлены по гражданско-правовому договору по факту функционируют как полноценные сотрудники (оформленные по трудовому договору), а значит – они неправильно оформлены.

Юрист поясняет, что распространены договора именно на предоставление услуг, предметом которых является сфера основной деятельности заказчика. Поэтому, если заказчик занимается разработкой ПО, то для Гоструда кажется подозрительным то, что компания привлекает других разработчиков на фрилансе, ведь у нее в штате должны быть сотрудники, которые выполняют эти же функции.

"Штраф накладывается на юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП), которые выступают в роли работодателей либо заказчиков услуг. В основном штрафуют за "неправильное" оформление сотрудников: Гоструда по умолчанию рассматривает фрилансера как наемного сотрудника. А поскольку, разумеется, никакого трудового договора нет – нарушение налицо", – говорит Татьяна Ященко.

Сам же фрилансер, если он работает по гражданско-правовому договору, пострадать от действий Гоструда не сможет, т.к. в этом случае нет никакого сокрытия налогов, и они платятся аналогично налогам по трудовым отношениям.

"Чуть сложнее, если фрилансер ФЛП – в таком случае больше рисков предполагать налоговую оптимизацию. Но все доказуемо: важно наличие договора, подача налоговой отчетности согласно требованиям ситуации, наличие оплат согласно подписанным актам приема-передачи", – говорит юрист.

Правда, даже если фрилансер является ФЛП – штрафы его все равно никак не коснутся. Юрист пояснят, что упомянутая сложность касается налоговой, а не Гоструда. Например, если ФЛП работает только с одним заказчиком, по виду деятельности, который и у ФЛП и у заказчика одинаковый, есть риск, что налоговая инспекция инициирует расследование, но, вероятность этого достаточно мала.

Более подробно о подводных камнях фриланс-занятости, читайте в материале сайта "Сегодня": Работа на фрилансе: что нужно знать и кого за это могут оштрафовать