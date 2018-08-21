Эксперты рассказали, угрожает ли полиции нехватка кадров

Эксперты отмечают, что после реформы полиции из ведомства ушло много профессионалов, и это повлекло за собой существенный дефицит кадров.

Реформу полиции в свое время ждали едва ли не сильнее, чем все остальные изменения в украинском социуме. На нее было возложено много надежд, она должна была стать настоящим прорывом в Украине. Но уже буквально спустя год после ее внедрения стало понятно, что ожидания оказались завышенными.

Оставляет желать лучшего и раскрываемость преступлений, которая в 2016 г. упала ниже 30% – всего было раскрыто 154,7 тыс. преступлений из 562 тыс. В 2017 г. показатели улучшились, но ненамного: было раскрыто на 40 тыс. преступлений больше, а всего их зарегистрировали около 500 тыс. Таким образом, раскрываемость преступлений в прошлом году составила порядка 40%.

Но стоит отметить, что высоким остается показатель раскрываемости тяжких преступлений – за прошлый год он составил 89,8%.

Некоторые эксперты уверены, что причина недоработок полиции кроется в нехватке кадров, недоукомплектованности штата и вечной текуче работников.

"Нас всего 126 тысяч штатных должностей при некомплекте 17 тысяч", – заявил глава Нацполиции Сергей Князев на заседании коллегии МВД 27 января 2018 г.

Еще полтора года назад в полиции не хватало около 40% сотрудников, что было одной из самых существенных проблем на тот момент.

"Буквально полтора года назад некомплект полиции был около 40%. И это страшные цифры, это означало, что в некоторых райотделах следователей вообще не хватало, чтобы хоть как-то расследовать преступления. Сегодня некомплект составляет 13%. Если еще год назад это было одной из основных проблем полиции, то сегодня с ней постепенно справляются", – поясняет Денис Монастырский, эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем.

В свою очередь, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в комментарии сайту "Сегодня" отметил, что после реформы полиции из ведомства ушло много профессионалов, что повлекло за собой существенный дефицит кадров.

"В силу разных причин из полиции в рамках этой реформы ушло немало хороших профессионалов. Здесь постарались наши борцы за люстрацию: требуя уволить всех начальников, которые работали при Януковиче они добились того, что из полиции ушло много профессиональных людей, и это негативно сказалось на работе. В последнее время ситуация улучшается, но все же, когда главная цель реформы – люстрация, это приводит скорее к негативу, нежели к позитиву", – говорит эксперт.

Если быстро набрать новых людей в ряды патрульной полиции не составило труда, то сделать так же со следователями, криминалистами и т.п. просто не представляется возможным. Там требуются люди с немалым опытом и умением расследовать преступления.

Более подробно о том, какие итоги можно подвести после трехлетия реформирования патрульной полиции, читайте в материале сайта "Сегодня": Новая полиция и старые проблемы: что не так с правоохранительной реформой