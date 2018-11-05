Эксперты сомневаются, что штрафы за буллинг помогут исправить ситуацию

Буллинг – далеко не новая проблема как для всего мира, так и для Украины в частности. За одним этим словом стоят тысячи психологических проблем у детей и сломанных жизней.Согласно данным отчета фонда ЮНИСЕФ в 2017 г. в Украине 24% детей стали жертвами травли в школах. Причем 40% пострадавших никому об этом не рассказывали.



Всего в мире подвергается травле около 150 млн детей – каждый второй ученик в возрасте от 13 до 15 лет.



В Минобразования Украины отметили, что в 2017 г. к отечественным психологам поступило около 109 тысяч обращений по поводу буллинга. Как видим, это не единичные случаи, а вполне системный процесс, который наблюдается по всему миру. В новостях часто появляется информация о случаях буллинга: здесь и массовые избиения, и психологическая травля и даже травля со стороны учителей, а не только одноклассников. Как например, было в случае с 13-летней ученицей из Мариуполя, которую руководство школы и весь педагогический коллектив начали травить за малиновый цвет волос.

Сейчас, однако, ситуация сдвинулась с мертвой точки – о буллинге заговорили в парламенте. Так, в октябре Рада приняла в первом чтении законопроект №8584, который должен противодействовать буллингу и ввести за него штрафы не только для агрессоров, но и для их родителей, а также для учителей, которые скрывают факты травли в школе.

Искоренить буллинг одним законопроектом не представляется возможным. Здесь нужен комплексный подход, и, в первую очередь, нужно проводить разъяснительные работы с детьми. Алена Кривуляк, координатор национальной детской "горячей линии", считает, что обязательно нужно говорить с детьми об этой проблеме, проводить различные мероприятия, тренинги, беседы по поводу толерантности.

"Не могу сказать, что нет никакой логики в том, что хотят начать штрафовать. Конечно, как мера ответственности это может быть. Но мы в своей работе стараемся предупреждать такие явления, внедрять превенцию. Бороться не с самим фактом буллинга, а прилагать как можно больше усилий для предупреждения этого. В украинских школах компонент превенции существенно проседает", – говорит Кривуляк.

Очень часто буллеры просто не знают, как вести себя иначе. Во многих случаях дети-агрессоры и сами подвержены насилию в семье. Их могут бить родители, старшие братья или сестры, вследствие чего такие дети просто идут на улицу, в школу и вымещают злость на тех, кто слабее. Таких детей попросту не научили жить в социуме, справляться со стрессом, не срывать свои эмоции на других. Для них агрессия – способ самозащиты.

"Сам факт внедрения штрафов за буллинг говорит о том, что обществу необходимо, чтобы в первую очередь кого-то наказали. На самом деле, штрафы за буллинг – лишь средство предупреждения, вряд ли они будут работать полноценно. Во-первых, самым распространенным проявлением буллинга является бойкот, частичное игнорирование или полное устранение ребенка из коллектива. Или может быть другое проявление – сплетни. Представляется проблематичным доказать в суде такие нарушения. Другая особенность – буллинг является квалифицированным правонарушением. По закону, это не просто применение насилия, а применение насилия (физического или психологического) с целью подчинения жертвы своим интересам. То есть, на суде надо доказать не только факт насилия, но и то, что оно было совершено с целью контроля одного ребенка над другим", – отмечает Богдан Петренко, заместитель директора Украинского института исследования экстремизма.

Богдан Петренко добавляет, что наказание не решает проблему: буллер может просто затаить обиду и отомстить позже. Самое главное в ситуации с травлей – найти причину такого поведения ребенка.



В парламентском законопроекте также прописано, что Министерство образования должно будет разработать план мероприятий по противодействию буллингу. Правда, сейчас ни родители, ни учителя, ни сами дети не знают, как же действенно противостоять травле.

Более подробно о том, что такое буллинг и как с ним справиться, читайте в материале сайта "Сегодня": Буллинг наизнанку: как школьная травля ломает психику детей и что с этим делать