Эксперты: в Украине возможен всплеск кибермошенничества

Операторы мобильной связи и эксперты просят на государственном уровне принять меры с целью защитить украинцев от возможных мошеннических действий с телефонными номерами.

Во время переноса номеров абонентов от одного оператора мобильной связи к другому номер может быть использован мошенниками в сфере киберпреступности.

Об этом во время круглого стола заявили представители телеком-индустрии и банковских ассоциаций. Эксперты обсуждали смену нормативного регулирования переноса номеров абонентов мобильной связи от одного оператора к другому, которая инициирована Национальной комиссией по госрегулированию в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Как заявили участники круглого стола, во время переноса номеров абонентов от одного оператора мобильной связи к другому может иметь риск кражи телефонных номеров, которые впоследствии могут использоваться для незаконных операций с банковскими счетами, а также с целью доступа к аккаунам соцсетей и мессенджеров, облачных хранилищ, где номер телефона является одним из главных идентификаторов пользователя. Такая угроза может возникнуть в случае "упрощенного" переноса мобильных номеров и отмены идентификаци владельца номера у своего "базового" оператора.

"По итогам 2019 года средняя сумма ущерба для банковского клиента, ставшего жертвой мошенничества вследствие кражи номера мобильного телефона составляет примерно – 6 200,00грн. Общие потери клиентов банков из-за краж номеров телефонов и последующего их использования для мошеннических транзакций составляет примерно — 330 миллионов гривен. В случае изменения правил переноса номеров без внесения дополнений с целью защиты номеров возможными последствиями могут быть незаконное использование номеров", — предупредил Александр Карпов, директор Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА.

Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению деятельности Киевстар обратил внимание на вопросы защиты от мошеннических операций: "Мы совместно с Национальным банком Украины помогаем банкам бороться с мошенничеством".

Эксперты обращают внимание на предлагаемые изменения в правилах переноса номеров от одного оператора к другому: в частности, разрешать перенос неперсонифицированных (анонимных) номеров, может иметь риск возможности для кражи мошенниками и киберпреступниками номеров телефонов для последующего противоправного использования данных, взлома ящиков электронной почты или аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, разглашения персональных данных и информации личного характера, оформление кредитов и т.д. Ведь номер телефона — это сегодня один из базовых идентификаторов для множества онлайновых сервисов.

Единственным способом защиты своего номера и данных для абонента мобильной связи является оформление номера телефона на себя с прохождением соответствующей процедуры идентификации у оператора — это могут сделать даже абоненты предоплаченной связи без перехода на контракт.

"Нас может ожидать всплеск мобильного мошенничества. Сейчас мы еще не знаем, как может развиваться незаконное использование номеров. Всем операторам понадобится время, чтобы ответить на этот вопрос", — рассказала Людмила Цейтлина, начальник отдела проектно-аналитической работы оператора Vodafone Украина.

"НКРСИ полностью поддерживает опасения по поводу мошенничества, связанного с противоправным использованием абонентских номеров. Мошенничество с банковскими картами — это только одна сторона проблемы. Другая сторона — возможность совершения преступлений с использованием украденных абонентских номеров, и даже угрозы национальной безопасности", — признал во время дискуссии существование проблемы Григорий Гриша, заместитель директора департамента связи НКРСИ.

"Госрегулирование должно предупреждать возникновения рисков", — отметил в ходе дискуссии Роман Химич, эксперт в сфере коммуникаций.

"Я очень прошу регулятора НКРСИ учесть предложения индустрии. Очень прошу президента Владимира Зеленского и его офис, который контролирует регулятора НКРСИ, сосредоточиться на вопросах безопасности абонентов. Я хочу напомнить, что каждый из нас абонент. Я прошу защитить граждан Украины, защитить абонентов, которые могут пострадать от новых видов мошенничества", — заявил во время круглого стола Александр Когут, директор по регуляторному обеспечению Киевстар.

По словам участников банковской и телеком-отрасли, последствия переноса неперсонифицированных номеров пока непредсказуемые. При этом, не исключены кражи номеров мобильных телефонов и возможное появление нового явления, такое как "рейдерство мобильных номеров". К тому же такие действия усложнят идентификацию.

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