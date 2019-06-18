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Экспорт и импорт: как Украина торговала оружием в 2018 году

18 июня, 07:19

Продали в США 3200 винтовок, в Алжир — ракеты, а у Польши купили артустановки

«Корсары». Более сотни наших противотанковых комплексов закупила Саудовская Аравия
«Корсары». Более сотни наших противотанковых комплексов закупила Саудовская Аравия.

На днях появились новые данные Регистра обычных вооружений ООН об экспорте и импорте Украиной оружия в 2018 году. Данные Регистра указывают на то, что наша страна продолжает сокращать экспорт своих вооружений в другие страны. К цифрам присмотрелись журналисты "Сегодня". 

Торговать стали меньше

Регистр обычных вооружений ООН был создан в 1991 году специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Он предусматривает добровольное получение от правительств информации об импорте и экспорте военных кораблей, танков, боевых бронированных машин, самолетов и вертолетов, артиллерийских систем большого калибра, ракет и пусковых установок, включая переносные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, в Регистре могут отображаться и данные об экспорте и импорте стрелкового оружия. Решение о занесении в Регистр "стрелковки" было принято в 2003 году.
Как отмечают в ООН, международная отчетность об экспорте и импорте вооружений должна содействовать укреплению доверия и безопасности между государствами, а также сигнализировать об "избыточном или дестабилизирующем накоплении вооружений" в мире. Украина вносит свои данные в Регистр практически с самого начала — с 1992 года.

Сайт Регистра опубликовал свежий отчет нашей страны за 2018 год. Заметно, что мы продолжили сокращать поставки оружия в другие государства. К примеру, если в 2017 году Украина направила 16 танков БМ "Оплот" и 4 боевые бронированные машины в Таиланд, то в 2018 году это количество уменьшилось до 13 и двух соответственно.  

Поставки "Оплотов" связаны с реализацией контракта, заключенного еще в 2011-м. Тогда до 2014 года Украина обязалась направить в Таиланд 49 танков, а также две бронированные ремонтные эвакуационные машины "Атлет". Однако сроки выполнения были сорваны из-за начала войны в Украине. В итоге последняя партия машин приехала заказчику только в июле 2018 года. О каких-либо новых танковых контрактах, заключенных нашей страной, на сегодняшний день информации пока нет. 

Поставки других видов оружия за рубеж также выглядят не слишком массовыми. Среди наших клиентов числятся Казахстан и Алжир, куда мы направили 6 и 9 единиц авиационных ракет Р-27. Кроме того, в Польшу ушло 92 украинских неуправляемых снаряда РС-80.

Традиционно крупным покупателем являются США. Правда, американцы интересуются преимущественно стрелковым оружием. Так, в 2018 году в США из Украины уехали 3200 винтовок и карабинов, 1868 единиц пистолетов-пулеметов и 177 крупнокалиберных пулеметов. Но даже это количество существенно меньше показателей 2017 года, когда, по данным Регистра, в США Украиной было продано более 15 тысяч пистолетов-пулеметов и еще 2000 отправились в Узбекистан.

Экспорт

Совсем недавно мы продавали за границу намного больше оружия. Продавали мы сотни БРДМ-2 и даже авиацию. Как ранее сообщала информационно-консалтинговая компания Defense Express, в 2017 году наша страна могла выручить около 600 млн долларов от реализации контрактов и сервисных услуг за рубежом. А вот до начала войны пик экспорта вооружений у нас однажды достиг 1,8 млрд долларов. 

Причины постепенного сокращения экспорта ясны. Во-первых, в связи с боевыми действиями на Донбассе мы сами нуждаемся в оружии, а во-вторых, все эти поставки представляют собой старые советские запасы, которые уже подходят к концу. 

"Сейчас единственная экспортная позиция — это противотанковые ракетные комплексы разработки КБ "Луч". Что же касается стрелкового оружия, которое активно поставляется в США, то его покупателями являются частные лица, и большого влияния на общий объем экспорта эти поставки не оказывают", — говорит "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.

Крупным покупателем украинских ПТРК, к слову, является Саудовская Аравия, куда в прошлом году были направлены 950 пусковых установок противотанковых ракет и боеприпасов к ним. В 2019 году Саудовская Аравия продолжила закупку ПТРК в Украине. По данным Defense Express, саудиты уже получили 140 новеньких ПТРК "Скиф" и "Корсар", а также 840 управляемых ракет к ним.

Эксперты говорят, что пока роста экспорта нет.

"В основном отечественные предприятия заняты выполнением государственного оборонного заказа, крупных контрактов мало, есть лишь единичные поставки. С одной стороны, это хорошо, что у наших предприятий много работы, но с другой стороны, — плохо, потому что экспорт — это валютная выручка, которая позволяет нашей оборонке развиваться", — пояснил Жирохов.

БМП. Их закупка в Чехии и на Кипре в прошлом году вызвала громкий скандал
БМП. Их закупка в Чехии и на Кипре в прошлом году вызвала громкий скандал

Корабельная артиллерия из Польши

Куда интереснее выглядит наш импорт. Так, в 2018 году мы купили в США 616 револьверов и пистолетов, 121 винтовку и карабин, а также 177 штурмовых винтовок. Выяснить, что это за винтовки и пистолеты, пока не представляется возможным, поскольку США еще не направили свои данные в Регистр. 

Также из Чехии к нам прибыли 177 тяжелых пулеметов и 40 артиллерийских систем крупного калибра. Речь идет о 122-мм самоходных гаубицах 2С1 "Гвоздика". По информации Михаила Жирохова, как минимум 33 такие гаубицы прибыли в Украину еще в конце июня 2018 года.

Помимо этого, Украина импортировала 9 многоцелевых тягачей МТ-ЛБ из Чехии и 50 БПМ-1 — из Кипра. Видимо, именно эти БМП стали объектом скандального расследования, проведенного одним из украинских изданий. Журналисты утверждают, что кипрская компания перед тем, как продать БМП-1 в Украину, покупала их у чешской фирмы. Из-за этого круговорота Минобороны якобы переплачивало свыше 22,7 тыс долларов. за каждую машину. По информации издания, предполагалось купить таким образом минимум 30 машин.

И, наконец, в 2018 году из Польши в Украину было поставлено 100 единиц ручных подствольных и станковых гранатометов, а также две 76-мм скорострельные корабельные артиллерийские установки АК-176М, предназначенные для установки на корабли малого водоизмещения, а также — на катера. 

На этих артустановках следует остановиться особо. Они были приняты на вооружение еще во времена СССР, и в Украине сейчас не производятся — их выпускают российские предприятия. Одной из таких артустановок сейчас вооружен ракетный катер ВМС "Прилуки" и корабль Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников". Этими же артсистемами вооружались военные корабли стран Варшавского договора. 

По мнению Михаила Жирохова, сейчас АК-176М могут закупаться для того, чтобы поставить их на американские катера типа Islands, которые прибудут в Украину без штатного американского вооружения. Недавно эти катера получили украинские названия — Славянск и Старобельск.

Второй вариант — это установка АК-176М на ракетные катера типа "Лань", которые нам еще предстоит построить. Данное артиллерийское орудие предусмотрено как часть штатного вооружения "Ланей". Однако предсказать, когда "Лани" появятся в распоряжении украинского флота, пока невозможно, потому что это напрямую увязывается с завершением испытаний и постановкой на вооружение противокорабельных ракет "Нептун".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что производят частные оборонные предприятия в Украине. Негосударственные предприятия обеспечивают больше половины госзаказа на вооружение.

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Тег экспорт, оружие, поставки, птрк, торговля оружием

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АВТОР:

Игорь Ветров

Источник:

Сегодня

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