Экспорт и импорт: как Украина торговала оружием в 2018 году

Продали в США 3200 винтовок, в Алжир — ракеты, а у Польши купили артустановки

«Корсары». Более сотни наших противотанковых комплексов закупила Саудовская Аравия.

На днях появились новые данные Регистра обычных вооружений ООН об экспорте и импорте Украиной оружия в 2018 году. Данные Регистра указывают на то, что наша страна продолжает сокращать экспорт своих вооружений в другие страны. К цифрам присмотрелись журналисты "Сегодня".

Торговать стали меньше

Регистр обычных вооружений ООН был создан в 1991 году специальной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Он предусматривает добровольное получение от правительств информации об импорте и экспорте военных кораблей, танков, боевых бронированных машин, самолетов и вертолетов, артиллерийских систем большого калибра, ракет и пусковых установок, включая переносные зенитно-ракетные комплексы. Кроме того, в Регистре могут отображаться и данные об экспорте и импорте стрелкового оружия. Решение о занесении в Регистр "стрелковки" было принято в 2003 году.

Как отмечают в ООН, международная отчетность об экспорте и импорте вооружений должна содействовать укреплению доверия и безопасности между государствами, а также сигнализировать об "избыточном или дестабилизирующем накоплении вооружений" в мире. Украина вносит свои данные в Регистр практически с самого начала — с 1992 года.

Сайт Регистра опубликовал свежий отчет нашей страны за 2018 год. Заметно, что мы продолжили сокращать поставки оружия в другие государства. К примеру, если в 2017 году Украина направила 16 танков БМ "Оплот" и 4 боевые бронированные машины в Таиланд, то в 2018 году это количество уменьшилось до 13 и двух соответственно.

Поставки "Оплотов" связаны с реализацией контракта, заключенного еще в 2011-м. Тогда до 2014 года Украина обязалась направить в Таиланд 49 танков, а также две бронированные ремонтные эвакуационные машины "Атлет". Однако сроки выполнения были сорваны из-за начала войны в Украине. В итоге последняя партия машин приехала заказчику только в июле 2018 года. О каких-либо новых танковых контрактах, заключенных нашей страной, на сегодняшний день информации пока нет.

Поставки других видов оружия за рубеж также выглядят не слишком массовыми. Среди наших клиентов числятся Казахстан и Алжир, куда мы направили 6 и 9 единиц авиационных ракет Р-27. Кроме того, в Польшу ушло 92 украинских неуправляемых снаряда РС-80.

Традиционно крупным покупателем являются США. Правда, американцы интересуются преимущественно стрелковым оружием. Так, в 2018 году в США из Украины уехали 3200 винтовок и карабинов, 1868 единиц пистолетов-пулеметов и 177 крупнокалиберных пулеметов. Но даже это количество существенно меньше показателей 2017 года, когда, по данным Регистра, в США Украиной было продано более 15 тысяч пистолетов-пулеметов и еще 2000 отправились в Узбекистан.

Экспорт

Совсем недавно мы продавали за границу намного больше оружия. Продавали мы сотни БРДМ-2 и даже авиацию. Как ранее сообщала информационно-консалтинговая компания Defense Express, в 2017 году наша страна могла выручить около 600 млн долларов от реализации контрактов и сервисных услуг за рубежом. А вот до начала войны пик экспорта вооружений у нас однажды достиг 1,8 млрд долларов.

Причины постепенного сокращения экспорта ясны. Во-первых, в связи с боевыми действиями на Донбассе мы сами нуждаемся в оружии, а во-вторых, все эти поставки представляют собой старые советские запасы, которые уже подходят к концу.

"Сейчас единственная экспортная позиция — это противотанковые ракетные комплексы разработки КБ "Луч". Что же касается стрелкового оружия, которое активно поставляется в США, то его покупателями являются частные лица, и большого влияния на общий объем экспорта эти поставки не оказывают", — говорит "Сегодня" военный эксперт Михаил Жирохов.

Крупным покупателем украинских ПТРК, к слову, является Саудовская Аравия, куда в прошлом году были направлены 950 пусковых установок противотанковых ракет и боеприпасов к ним. В 2019 году Саудовская Аравия продолжила закупку ПТРК в Украине. По данным Defense Express, саудиты уже получили 140 новеньких ПТРК "Скиф" и "Корсар", а также 840 управляемых ракет к ним.

Эксперты говорят, что пока роста экспорта нет.

"В основном отечественные предприятия заняты выполнением государственного оборонного заказа, крупных контрактов мало, есть лишь единичные поставки. С одной стороны, это хорошо, что у наших предприятий много работы, но с другой стороны, — плохо, потому что экспорт — это валютная выручка, которая позволяет нашей оборонке развиваться", — пояснил Жирохов.

БМП. Их закупка в Чехии и на Кипре в прошлом году вызвала громкий скандал

Корабельная артиллерия из Польши

Куда интереснее выглядит наш импорт. Так, в 2018 году мы купили в США 616 револьверов и пистолетов, 121 винтовку и карабин, а также 177 штурмовых винтовок. Выяснить, что это за винтовки и пистолеты, пока не представляется возможным, поскольку США еще не направили свои данные в Регистр.

Также из Чехии к нам прибыли 177 тяжелых пулеметов и 40 артиллерийских систем крупного калибра. Речь идет о 122-мм самоходных гаубицах 2С1 "Гвоздика". По информации Михаила Жирохова, как минимум 33 такие гаубицы прибыли в Украину еще в конце июня 2018 года.

Помимо этого, Украина импортировала 9 многоцелевых тягачей МТ-ЛБ из Чехии и 50 БПМ-1 — из Кипра. Видимо, именно эти БМП стали объектом скандального расследования, проведенного одним из украинских изданий. Журналисты утверждают, что кипрская компания перед тем, как продать БМП-1 в Украину, покупала их у чешской фирмы. Из-за этого круговорота Минобороны якобы переплачивало свыше 22,7 тыс долларов. за каждую машину. По информации издания, предполагалось купить таким образом минимум 30 машин.

И, наконец, в 2018 году из Польши в Украину было поставлено 100 единиц ручных подствольных и станковых гранатометов, а также две 76-мм скорострельные корабельные артиллерийские установки АК-176М, предназначенные для установки на корабли малого водоизмещения, а также — на катера.

На этих артустановках следует остановиться особо. Они были приняты на вооружение еще во времена СССР, и в Украине сейчас не производятся — их выпускают российские предприятия. Одной из таких артустановок сейчас вооружен ракетный катер ВМС "Прилуки" и корабль Морской охраны Госпогранслужбы "Григорий Куропятников". Этими же артсистемами вооружались военные корабли стран Варшавского договора.

По мнению Михаила Жирохова, сейчас АК-176М могут закупаться для того, чтобы поставить их на американские катера типа Islands, которые прибудут в Украину без штатного американского вооружения. Недавно эти катера получили украинские названия — Славянск и Старобельск.

Второй вариант — это установка АК-176М на ракетные катера типа "Лань", которые нам еще предстоит построить. Данное артиллерийское орудие предусмотрено как часть штатного вооружения "Ланей". Однако предсказать, когда "Лани" появятся в распоряжении украинского флота, пока невозможно, потому что это напрямую увязывается с завершением испытаний и постановкой на вооружение противокорабельных ракет "Нептун".

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались, что производят частные оборонные предприятия в Украине. Негосударственные предприятия обеспечивают больше половины госзаказа на вооружение.

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