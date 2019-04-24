Экспресс-подготовка к ВНО: что нужно успеть школьникам до 21 мая

Перед тестом смотрим ролики, а на него берем литр воды

Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

Конец весны для многих украинцев — это не только результаты президентских выборов и майские праздники, но и начало одного из самых ответственных этапов для выпускников — внешнего независимого оценивания (ВНО). На конец марта в Украине, по данным сайта osvita.ua, зарегистрировалось более 344 тыс. желающих сдать ВНО (регистрация продолжается до 30 апреля). Выпускники украинских школ начиная с 21 мая (первое тестирование по математике) и до 13 июня (последний тест по химии) будут сдавать экзамены по выбранным предметам: обязательные — математика/история Украины и украинский язык, и минимум еще один предмет на выбор. При желании, конечно, можно сдать и больше — в зависимости от требований вуза, в который нацелился выпускник.

Ответственные старшеклассники начали готовиться к ВНО с сентября, более самоуверенные — после зимних каникул. Но есть и те, которые хотят "запрыгнуть в последний вагон" за оставшийся месяц. О том, насколько это реально и как за такой короткий срок максимально подготовиться к тестам, мы узнали у экспертов: директора гимназии №179 Ирины Чернилевской, директора студии знаний "Репетитор" Ирины Степенко, руководителя отдела подготовки педагогов ZNО.UA Оксаны Бондаренко и менеджера образовательных проектов "Освитория" Александра Папиша.

В интернет за ответами

Подготовиться к сдаче ВНО можно через интернет. Обучающие сайты предлагают тесты пробного ВНО за 2019 год, которые в каком-то виде будут повторятся.

"Например, на платформе ilearn.org.ua можно зарегистрироваться на бесплатные онлайн-курсы и пройти комплексную подготовку к ВНО, просмотрев учебное видео и выполняя задания для самопроверки, — рассказывает Александр Папиш. — Курсы разработаны по основным школьным предметам: украинский язык и литература, история Украины, математика и биология". По словам эксперта, пройти весь курс подготовки можно минимум за 10 часов, а тесты можно проходить неограниченное число раз, зарабатывая при этом "учибаксы".

Ирина Степенко советует также посетить сайт osvita.ua:

"Здесь можно посмотреть ответы на тесты с пояснениями тем их составителями".

Ищем сильные стороны

К ВНО каждый готовится по-своему.

"Наблюдая за учениками 11-х классов, могу выделить три группы, — говорит директор гимназии. — Ответственные ученики, которые каждую свободную минуту решают тесты: таким главное не растеряться на финише, не впасть в панику. Вторая группа — уверенные "оптимисты-пофигисты", которые не очень напрягаются, пребывая в уверенности "на 100 баллов, но напишу". Таким нужно все же взять себя в руки и систематизировать знания. А третья группа пребывает в тихой панике: они каждый день дают себе слово "начну готовиться" и не начинают. Им главное — мобилизироваться. И заниматься каждый день с репетитором, по интернету или самостоятельно".

По словам Ирины, лучший результат дает системный подход. Но на финишной прямой нужно использовать свои сильные стороны:

"Визуалам, аудиалам, кинестетикам, дискретам нужно сделать акцент на своих способностях по запоминанию. Например, визуалам — рисовать графики и диаграммы, аудиалам — проговаривать вслух или сосредоточиться на видео".

Во время самостоятельной подготовки Оксана Бондаренко рекомендует научиться внимательно вчитываться в задание:

"Много заданий на исключения — со словами "кроме", "другого ряда" и т. д. Нужно набить руку на решениях и понять логику построения вопросов".

А Ирина Чернилевская рекомендует "научиться дочитывать задание до конца".

"Если тема непонятна, можно посмотреть ее объяснение разными педагогами на "Ютубе" и найти свое понимание", — рекомендует Ирина Степенко.

Выбор: курсы или репетитор

Готовиться можно и на курсах — как по определенным предметам (математика, биология, языки), так и по всем вместе.

"На курсах ученики проходят весь материал, решают тесты, пишут сочинения, — говорит руководитель отдела педагогов ZNO.UA. — Мы даем все темы, которые будут на тестах в этом году, при этом учим правильно рассчитывать время на каждый предмет и на каждый ответ. Например, на украинский язык дается 53 вопроса и сочинения, на которые отводятся 3 часа. Ученику нужно правильно распределить время на выполнение всех заданий. И мы стараемся создать условия, максимально приближенные к формату ВНО".

Безусловно, никаких гарантий в получении максимального балла не дают. Но прогресс минимум в 30 баллов обещают реальный: например, придя на курсы, первый тест выпускник написал на 140, по окончании — на 170 баллов. Правда, при обучении с осени, а экспресс-вариант не обещает и такого прогресса. Обойдутся курсы в 3500—4900 грн семестр (2 месяца) или 2500—3350 — 8 занятий.

Занятия с репетитором — это индивидуальный подход к ученику.

"Например, мы используем так называемый иконостас — на доске разноцветными стикерами наклеены основные даты или формулы, — рассказывает директор студии знаний "Репетитор". — Ребята лучше запоминают, проводят логичные связи и выстраивают цепочки".

Оптимальный курс — 120 часов, но когда времени нет — и 20—30 часов будут кстати. Правда, цена "покусывается" — от 400 грн/час.

Маленькие хитрости для больших тестов

У каждого взрослого, сдававшего в своей жизни экзамены, существуют свои хитрости. Но ребята, которым предстоит ВНО, ими не обзавелись в силу отсутствия опыта. Поэтому наши эксперты поделились проверенными лайфхаками.

"Перед началом ВНО не повторяйте лихорадочно правила. Отвлекитесь: например, поговорите с одноклассниками, с педагогами на другие темы, — рекомендует Оксана Бондаренко. — Это поможет расслабиться на тесте".

Ирина Степенко советует:

"Возьмите литр воды: когда пьете, снимается энергетическое напряжение. Поможет и мытье рук прохладной водой перед началом тестов".

Эксперт советует также писать "шпоры" — яркие, с выделениями маркером и четкими формулировками.

"Когда ученик пишет шпаргалку, он изучает материал. Пользоваться ею не будет нужды — ведь вы все выучите, пока будете писать".

А вот успокоительные пить не стоит — это скажется на скорости написания тестов.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, когда начнется и кто имеет право воспользоваться дополнительной регистрацией на ВНО. Для отдельных категорий абитуриентов, которые еще не зарегистрировались, пока остается шанс попасть на тесты.

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