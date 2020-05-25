Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,76
29,17
  1. Последние новости Украины

Экзамены и защита дипломов в условиях карантина: студенты творческих специальностей оказались в безвыходном положении

25 мая, 15:23

Екатерина Степаненко

С 1 июня студентов пустят за парты, но некоторым все равно придется сдавать экзамены онлайн

Сложная миссия предстоит украинским выпускникам – защитить дипломы и сдать экзамены в условиях карантина. С 1 июня в рамках ослабления карантинных ограничений в Украине выпускникам и абитуриентам разрешат посещать учреждения высшего образования – по решению городских советов. Кто будет сдавать экзамены стационарно, а кому придется делать это онлайн?

В этом году Анастасия заканчивает бакалаврат Института журналистики. И, по предварительной информации, экзамены будет сдавать дистанционно – с помощью видеосвязи.

"Дипломы мы будем защищать также онлайн – с помощью презентаций и отвечая на вопросы экзаменаторов", – отмечает студентка.

Но это лишь один из вариантов развития событий, говорят в Минобразования. Если эпидемическая ситуация не ухудшится, с 1 июня выпускникам и абитуриентам позволят сдавать экзамены в аудиториях.

"Если с 1 июня в конкретной области региональная санитарная комиссия примет решение об открытии учебных заведений, а правительство уже возможность такую сделало, прописав изменения в соответствующем постановлении, то учебные заведения смогут принимать аттестацию выпускников как уровня бакалавра, так и уровня магистра", – заявил Егор Стадный, заместитель министра образования и науки Украины.

Реклама

Но тяжелее всего сейчас студентам творческих специальностей. Екатерина учится оперному пению в Национальной музыкальной академии, заканчивает магистратуру. Из-за карантина вынуждена заниматься с преподавателем с помощью Skype. Как придется сдавать выпускные экзамены по вокалу, пока не знает. Ведь должна была петь арии на сцене, если бы не карантин.

"Мы не можем подготовиться на все 100%. Ведь у нас нет концертмейстера. И даже если мы изучим свою часть, без этого взаимодействия это все равно будет какой-то полуфабрикат. И мы не сможем это вынести хорошо на сцену", – говорит студентка.

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что с 1 июня столичные вузы откроют для выпускников и абитуриентов. Но в аудиторию будут пускать до 10 человек за раз. Ректор Национальной музакадемии Максим Тимошенко жалуется: специфику их работы не учли. Потому что выпускники некоторых специальностей просто не смогут сдать свой экзамен в таких условиях:

"О хорах, об оркестрах пока речь не идет. Это просто невозможно в данном постановлении Кабинета министров. Режиссеры, например, – им очень трудно. Они – составляющая, там должен быть оркестр задействован, все такое. Мы не можем обеспечить качественный, по крайней мере, выпускной экзамен. Будет трудно сделать на качественном уровне".

Поэтому для них пока рассматривают онлайн-формат сдачи выпускных экзаменов, где каждый запишет свою партию на видео. А тем студентам, которые не имеют доступа к инструментам, позволят заниматься в классах при условии соблюдения санитарных требований.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобразования изменило сроки вступительной кампании. Так, выпускники средних школ смогут начать регистрацию электронных кабинетов с 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

студенты карантин вузы выпускники экзамены учебные заведения

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 25 мая и все подробности из регионовУкраина
В Киеве нашли застреленным народного депутата
В Киеве нашли застреленным народного депутатаПолитика
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
"Черный день" для оккупантов: 11 убитых и раненых за суткиДонбасс
Кредит не дороже 200% и
Кредит не дороже 200% и "этический кодекс" для коллекторов: как новые правила НБУ повлияют на украинцевЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...