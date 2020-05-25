Экзамены и защита дипломов в условиях карантина: студенты творческих специальностей оказались в безвыходном положении

С 1 июня студентов пустят за парты, но некоторым все равно придется сдавать экзамены онлайн

Сложная миссия предстоит украинским выпускникам – защитить дипломы и сдать экзамены в условиях карантина. С 1 июня в рамках ослабления карантинных ограничений в Украине выпускникам и абитуриентам разрешат посещать учреждения высшего образования – по решению городских советов. Кто будет сдавать экзамены стационарно, а кому придется делать это онлайн?

В этом году Анастасия заканчивает бакалаврат Института журналистики. И, по предварительной информации, экзамены будет сдавать дистанционно – с помощью видеосвязи.

"Дипломы мы будем защищать также онлайн – с помощью презентаций и отвечая на вопросы экзаменаторов", – отмечает студентка.

Но это лишь один из вариантов развития событий, говорят в Минобразования. Если эпидемическая ситуация не ухудшится, с 1 июня выпускникам и абитуриентам позволят сдавать экзамены в аудиториях.

"Если с 1 июня в конкретной области региональная санитарная комиссия примет решение об открытии учебных заведений, а правительство уже возможность такую сделало, прописав изменения в соответствующем постановлении, то учебные заведения смогут принимать аттестацию выпускников как уровня бакалавра, так и уровня магистра", – заявил Егор Стадный, заместитель министра образования и науки Украины.

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Но тяжелее всего сейчас студентам творческих специальностей. Екатерина учится оперному пению в Национальной музыкальной академии, заканчивает магистратуру. Из-за карантина вынуждена заниматься с преподавателем с помощью Skype. Как придется сдавать выпускные экзамены по вокалу, пока не знает. Ведь должна была петь арии на сцене, если бы не карантин.

"Мы не можем подготовиться на все 100%. Ведь у нас нет концертмейстера. И даже если мы изучим свою часть, без этого взаимодействия это все равно будет какой-то полуфабрикат. И мы не сможем это вынести хорошо на сцену", – говорит студентка.

Мэр Киева Виталий Кличко уже заявил, что с 1 июня столичные вузы откроют для выпускников и абитуриентов. Но в аудиторию будут пускать до 10 человек за раз. Ректор Национальной музакадемии Максим Тимошенко жалуется: специфику их работы не учли. Потому что выпускники некоторых специальностей просто не смогут сдать свой экзамен в таких условиях:

"О хорах, об оркестрах пока речь не идет. Это просто невозможно в данном постановлении Кабинета министров. Режиссеры, например, – им очень трудно. Они – составляющая, там должен быть оркестр задействован, все такое. Мы не можем обеспечить качественный, по крайней мере, выпускной экзамен. Будет трудно сделать на качественном уровне".

Поэтому для них пока рассматривают онлайн-формат сдачи выпускных экзаменов, где каждый запишет свою партию на видео. А тем студентам, которые не имеют доступа к инструментам, позволят заниматься в классах при условии соблюдения санитарных требований.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Минобразования изменило сроки вступительной кампании. Так, выпускники средних школ смогут начать регистрацию электронных кабинетов с 1 августа, а прием заявлений и документов продлится с 13 по 22 августа.

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