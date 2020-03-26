Экзамены могут перенести: как будут работать школы на фоне пандемии

Министерство образование и науки, которое планировало реформировать школы, отменило госаттестацию для 4 и 9 классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета. В таком случае вступительная кампания в ВУЗы может затянуться до середины октября. Такое заявление сделала врио министра образования и науки Любомира Мандзий.
Она акцентировала, что учебный год в Украине продлевать не станут. Для 1-10 классов он закончится 1 июля, как предусмотрено законом.
"Учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом году, то в мае или июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность отработать материал, обобщить, подытожить", – сказала Мандзий.
Министр не исключила того, что догонять пропущенный из-за карантина учебный материал придется в сентябре.
Государственную итоговую аттестацию для школьников 4 и 9 класса отменят, как и четвертый этап всеукраинских олимпиад.
Для 11 класса учебный год закончится после того, как будет проведена основная сессия внешнего независимого оценивания. В том случае, если уроки возобновятся в мае, пробное ВНО пройдет в том же месяце, а основная сессия начнется в 20-х числе июня.
"Подчеркиваю, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено. Мы готовы начать его в июне, готовы начать его в июле, готовы начать его даже в августе", – заявила и.о. министра.
В таких условиях вступительная кампания может затянуться до середины октября.
"Сроки проведения вступительной кампании будут смещены. Но она будет проведена. Многие процессы мы будем стараться провести дистанционно во избежание скопления людей в аудиториях", – сказала Мандзий.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что государство запретило "выгонять" педагогов в пустующие учебные заведения и навязывать им отпуска.
А в КГГА отметили, что при организации работы в дистанционном режиме заработная плата сохраняется.
Напомним, что ранее этому вопросу уделили внимание и в Верховной Раде. Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак разъяснил ситуацию с начислением зарплат украинским педагогам на время карантина.
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