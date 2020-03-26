Экзамены могут перенести: как будут работать школы на фоне пандемии

В министерстве объяснили, как школьники будут учиться весной и летом

Министерство образование и науки, которое планировало реформировать школы, отменило госаттестацию для 4 и 9 классов и готово отложить внешнее оценивание на конец лета. В таком случае вступительная кампания в ВУЗы может затянуться до середины октября. Такое заявление сделала врио министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она акцентировала, что учебный год в Украине продлевать не станут. Для 1-10 классов он закончится 1 июля, как предусмотрено законом.

"Учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом году, то в мае или июне мы вернемся за школьные парты, найдем возможность отработать материал, обобщить, подытожить", – сказала Мандзий.

Министр не исключила того, что догонять пропущенный из-за карантина учебный материал придется в сентябре.

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Государственную итоговую аттестацию для школьников 4 и 9 класса отменят, как и четвертый этап всеукраинских олимпиад.

Для 11 класса учебный год закончится после того, как будет проведена основная сессия внешнего независимого оценивания. В том случае, если уроки возобновятся в мае, пробное ВНО пройдет в том же месяце, а основная сессия начнется в 20-х числе июня.

"Подчеркиваю, что внешнее независимое оценивание в Украине в 2020 году будет проведено. Мы готовы начать его в июне, готовы начать его в июле, готовы начать его даже в августе", – заявила и.о. министра.

В таких условиях вступительная кампания может затянуться до середины октября.

"Сроки проведения вступительной кампании будут смещены. Но она будет проведена. Многие процессы мы будем стараться провести дистанционно во избежание скопления людей в аудиториях", – сказала Мандзий.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что государство запретило "выгонять" педагогов в пустующие учебные заведения и навязывать им отпуска.

А в КГГА отметили, что при организации работы в дистанционном режиме заработная плата сохраняется.

Напомним, что ранее этому вопросу уделили внимание и в Верховной Раде. Глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак разъяснил ситуацию с начислением зарплат украинским педагогам на время карантина.

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