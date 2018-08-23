"Ельцин был уверен, что Украина попросится назад", – политик о первых днях независимости

После Акта провозглашения независимости Украины в августе 1991-го и проведения Всеукраинского референдума в его поддержку 1 декабря 1991 года, руководящие верхи России все равно были уверены, что Киев сам пойдет на сближение с Москвой, чтобы воссоздать разваливающуюся советскую империю.

Об этом бывший народный депутат СССР, первый министр охраны окружающей среды Украины, посол в Израиле, США и Канаде Юрий Щербак рассказал в интервью сайту "Сегодня".

"В окружении (президента РФ Бориса) Ельцина были абсолютно откровенные имперцы. Я их видел. Там люди сознательно настаивали на том, чтобы важные предприятия размещали в России, а не в Украине, хотя УССР была индустриализированной республикой. Это создавало напряженность еще в СССР", – вспоминает украинский дипломат.

По его словам, трения начались через несколько дней после "развода".

"Помощники Ельцина говорили: мы Крым не отдадим! Они хотели поиграть границами, но были связаны демократическим происхождением и Хельсинским соглашением о нерушимости границ. Республики имели хоть и административные границы, но менять их было неудобно. Мы знали, что в Москве хотели аннексировать Крым под разговоры о его "независимости", но Леонид Кравчук сумел убедить Ельцина, что не стоит этого делать. И, думаю, что было и прогрессивное ядро в ельцинском окружении, как (министр иностранных дел РФ Андрей) Козырев и (госсекретарь РСФСР Геннадий) Бурбулис, которые его от этих авантюр отговаривали", – продолжает экс-нардеп СССР.

"Борис Ельцин был убежден, что Украина "поиграет в независимость", а потом сама попросится в Россию. Ну а если начнет сопротивляться, то ей можно выставить счет за энергоносители. Они понимали, что энергоресурсы Сибири могут стать оружием Москвы против экономики Украины. Но это все под прикрытием демократического камуфляжа, поэтому откровенно вести себя так, как Путин, они не могли", – подчеркнул Юрий Щербак.

Напомним, первый президент украинского государства (1991-1994 гг.) Леонид Кравчук заявил, что осознал независимость Украины, оставшись без помощи Москвы.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "В СССР был встроен "ген смерти", он встроен и в путинскую РФ": интервью с Юрием Щербаком".