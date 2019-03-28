Электромагнитное оружие – когда оно появится на вооружении ВСУ
По словам экспертов, в мире такое оружие достаточно известно и распространено
Разработанное в Украине электромагнитное оружие очень актуально в борьбе с высокотехнологичным противником, которым и является Россия.
Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.
По словам Жирохова, это оружие должно быть высокоточным и воздействовать на небольшие территории.
"По сути, это боеголовка, которая создает электромагнитное поле, взрывающее электронику и конденсаторы. Она взрывается на не очень большой площади, поэтому должна быть высокоточным, а не "площадным" вооружением. Это оружие против высокотехнологичного противника, использующего радиоэлектронное оборудование, радиолокационные станции, станции подавления – там, где используется радиоэлектроника в больших объемах", – говорит военный эксперт.
В мире такое оружие достаточно известно и распространено. К примеру, его используют американцы. Вполне логично, что за его разработку взялись и в Украине.
"Для создания таких приборов у нас есть потенциал, умы", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Стариков.
Несмотря на заявление о наличии разработки, информации о том, когда такое оружие получит украинская армия, пока нет. По словам Жирохова, это вопрос не одного года.
"На вооружение ВСУ оно не поступило. И об этом речи пока не идет. Оно уже разработано, теперь оно пройдет государственные испытания, которые могут длиться годами", – говорит он.
Такого же мнение придерживается и Олег Стариков.
"Краткосрочный период – три-пять лет, долгосрочный – может, и больше. Первые образцы могут появится через три-пять лет", – предполагает эксперт.
И хотя пока неизвестно, когда украинцы смогут обороняться с помощью электромагнитного оружия, сам факт того, что мы работаем в этом направлении, очень важен.
"Это заявление могло быть сделано для того, чтобы показать, что мы можем", – говорит Жирохов.
В то же время, военные эксперты не исключают, что подобные заявления могут быть элементом гибридной войны против России.
"Это может быть и элементом гибридной войны. Мол, показывают россиянам, что сделали такое оружие", – предполагает Стариков.
Напомним, в 2017 году в Сирии россияне испытали электромагнитное оружие, разработанное частными компаниями.
В том же году в США показали первую электромагнитную пушку. Снаряд вылетает со скоростью 4 километра в секунду, что в два раза быстрее традиционного оружия.
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