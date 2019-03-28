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Электромагнитное оружие – когда оно появится на вооружении ВСУ

Сегодня, 17:30

По словам экспертов, в мире такое оружие достаточно известно и распространено

Фото: cnas.org
Фото: cnas.org.
Электромагнитное оружие – когда оно появится на вооружении ВСУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/ce7/efd/5c9ce7efdea98.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/ce7/efd/5c9ce7efdea98.jpg Украина По словам экспертов, в мире такое оружие достаточно известно и распространено

Разработанное в Украине электромагнитное оружие очень актуально в борьбе с высокотехнологичным противником, которым и является Россия.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По словам Жирохова, это оружие должно быть высокоточным и воздействовать на небольшие территории.

"По сути, это боеголовка, которая создает электромагнитное поле, взрывающее электронику и конденсаторы. Она взрывается на не очень большой площади, поэтому должна быть высокоточным, а не "площадным" вооружением. Это оружие против высокотехнологичного противника, использующего радиоэлектронное оборудование, радиолокационные станции, станции подавления – там, где используется радиоэлектроника в больших объемах", – говорит военный эксперт.

В мире такое оружие достаточно известно и распространено. К примеру, его используют американцы. Вполне логично, что за его разработку взялись и в Украине.

"Для создания таких приборов у нас есть потенциал, умы", – рассказал сайту "Сегодня" Олег Стариков.

Несмотря на заявление о наличии разработки, информации о том, когда такое оружие получит украинская армия, пока нет. По словам Жирохова, это вопрос не одного года.

"На вооружение ВСУ оно не поступило. И об этом речи пока не идет. Оно уже разработано, теперь оно пройдет государственные испытания, которые могут длиться годами", – говорит он.

Такого же мнение придерживается и Олег Стариков.

"Краткосрочный период – три-пять лет, долгосрочный – может, и больше. Первые образцы могут появится через три-пять лет", – предполагает эксперт.

И хотя пока неизвестно, когда украинцы смогут обороняться с помощью электромагнитного оружия, сам факт того, что мы работаем в этом направлении, очень важен.

"Это заявление могло быть сделано для того, чтобы показать, что мы можем", – говорит Жирохов.

В то же время, военные эксперты не исключают, что подобные заявления могут быть элементом гибридной войны против России.

"Это может быть и элементом гибридной войны. Мол, показывают россиянам, что сделали такое оружие", – предполагает Стариков.

Напомним, в 2017 году в Сирии россияне испытали электромагнитное оружие, разработанное частными компаниями.

В том же году в США показали первую электромагнитную пушку. Снаряд вылетает со скоростью 4 километра в секунду, что в два раза быстрее традиционного оружия.

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Тег оружие, ВСУ, разработки, Стариков, Жирохов, Электромагнитное оружие

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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