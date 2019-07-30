Электромеханики по лифтам: Мастерлифт о дефиците настоящих специалистов https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/masterlift1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/masterlift1.jpg 2019-07-30T15:24:00+03:00 Украина Ликвидировать нехватку рабочих рук и создать резерв кадров поможет качественное обучение

Украинский рынок труда испытывает острую нехватку представителей рабочих профессий. Большинство выпускников вузов имеют специальность экономист или юрист, при этом квалифицированных электромехаников – единицы, а, как отметили в компании Мастерлифт, спрос на них немалый. К тому же, работодатели готовы по достоинству оплачивать такую работу, однако количество желающих трудиться у станка от этого не увеличилось.

С каждым годом найти электромеханика, разбирающегося в современном лифтовом оборудовании, все сложнее. При том, что подъемники – неотъемлемый элемент практически каждого многоэтажного здания. Кроме того, лифт считается вертикальным видом транспорта, а его поломка становится настоящей проблемой для жителей либо работников постройки.

Недостатки в учебных программах – как одна из причин нехватки профессионалов

Одна из причин недостатка специалистов по лифтовым конструкциям – недостаточно качественное образование. Программы, по которым обучают студентов, уже устарели, а учебное оборудование, доступное в училищах и вузах, изготовлено в 1970-х годах.

Чтобы исправить эту ситуацию, Masterlift совместно с профильными учебными заведениями разрабатывает новые образовательные программы, ориентированные на современные подъемные механизмы. Главный инженер этого предприятия Дмитрук Николай Семенович отметил, что обучение электромехаников должно производиться на технике, установленной в домах города Киева в наши дни. За плечами Николая Семеновича 20 лет профессионального стажа, сегодня он делится своим опытом с молодыми специалистами.

Проблемы с квалифицированными кадрами в других сферах

По информации от Мастерлифт, нехватка специально обученных людей, помимо сферы обслуживания лифтовых конструкций, коснулась и другие области. Как сообщил руководитель предприятия по изготовлению мебели Виктор Шишкин, сегодня найти молодых специалистов широкого профиля достаточно сложно. По его наблюдениям многие мастера научены выполнять конкретный круг задач, а на его производстве требуются люди с универсальным набором навыков.

Кроме того, недостаток рабочих кадров отметили и представители рекрутинговых онлайн-ресурсов. Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина подчеркивает, что на протяжении 3-х лет главным дефицитом у них являются работники сферы производства мебели, текстильной продукции, швейного дела, технологи, а также дизайнеры. К тому же, работники СТО, повара, строители, архитекторы и упаковщики все чаще уезжают работать за границу. В связи с этим за такими специалистами в Украине выстраивается очередь из нанимателей.

Как было упомянуто выше, ликвидировать дефицит рабочих рук и создать резерв кадров поможет качественное обучение. Крупные производители по своей инициативе уже открывают курсы и школы по подготовке требуемых специалистов. Также хорошим решением является сотрудничество учебных организаций и таких компаний, как Masterlift. Это позволяет дать учащимся самые новые и актуальные знания. Большое преимущество такой учебы – она чаще всего проводится бесплатно.

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