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Электронная перепись населения: Дубилет рассказал, как это работает

28 ноября, 12:07

Министр считает, что математика и социология дадут более точные данные по украинцам, чем традиционная перепись

Фото: facebook.com/dubilet

Фото: facebook.com/dubilet

Перепись населения в Украине решили провести нетрадиционным методом – без хождения по домам, а только с помощью математики и социологии, что позволит сэкономить 2-3 миллиарда гривен. Об этом сообщил в Facebook министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, проведение переписи было запланировано на конец следующего года, и в бюджете на него было предусмотрено 3,4 млрд грн.

"Перепись – это важное мероприятие. Вот только нас не покидало ощущение, что в таком формате это – непозволительная роскошь для Украины", – написал Дубилет.

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Министр отметил, что было решено провести т.н. электронную перепись. Вместе со специалистами по математике и социологии она проводится по следующему алгоритму:

  • собирается анонимная информация у мобильных операторов о количестве пользователей и их расположении;
  • собираются данные из реестров о детях (ЗАГСы) и пенсионеров (Пенсионный фонд);
  • проводятся "калибровкой" социологические опросы: уточняют, сколько SIM-карт приходится в среднем на одного украинца в разных группах;
  • эти данные вставляются в математическую модель.

Он подчеркнул, что благодаря этому можно будет сэкономить 2-3 миллиарда гривен.

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"В итоге мы получаем достаточно точную модель того, сколько людей живет в каких населенных пунктах. Эти данные будут, возможно, более точными, чем от традиционной переписи, поскольку далеко не все украинцы открывают двери тем, кто проводит опрос. Поэтому в бюджете-2020 мы снизили бюджет на перепись с 3,4 млрд грн до 1,4 млрд. А если все пойдет, как запланировано, думаю, потом мы сможем сэкономить еще около 1 млрд. Сэкономленные деньги пошли на медицину и другие важные программы. Мы планируем обнародовать результаты нашего исследования в этом году", – добавил министр.

Как сообщали новости "Сегодня", украинцам готовят сюрприз к переписи населения. По словам премьер-министра Алексея Гончарука, правительство планирует внедрить онлайн-инструменты для более эффективного процесса переписи украинцев.

Ранее заведующая отделом демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи Национальной академии наук Украины Ирина Курило заявила, что к 2050 году население Украины прогнозируется на уровне 38,7-38,8 млн человек.

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перепись перепись населения Дмитрий Дубилет

Источник: Сегодня

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