Электронный реестр субсидий: в Минсоцполитики назвали число фальшивых получателей

От начала создания электронного реестра было обнаружено двадцать тысяч фальшивых получателей субсидий. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Как отметил министр, нечестные получатели получали субсидии по нескольким местам регистрации. Примечательно, что электронную регистрацию субсидий создали еще в начале июля, но заработал сайт только сейчас. Теперь каждый может найти себя в реестре.

Кроме того, на этой неделе появилась информация, что с октября те, у кого нет газовых счетчиков, субсидии не получат. Соответствующее постановление рассматривал в среду Кабмин, но потом пресс-секретарь главы правительства сообщил, что ее не приняли.

Напомним, также с 1 октября 2018 года в Украине могут отменить субсидии тем, у кого нет счетчика газа. По данным некоторых СМИ, соответствующее постановление правительство приняло 22 августа, однако официально в правительстве этого не подтверждают и уверяют, что рассмотрение документа на том заседании было отклонено.

Также условия выдачи субсидий были ужесточены с 1 мая 2018 года. С помощью новых правил чиновники стараются минимизировать количество тех, кто получает субсидии, имея высокий, с точки зрения социальных норм, доход. А некоторые украинцы отказываются от "белых" доходов, в частности, чтобы сохранить субсидии.

Уже с 1 января 2019 года субсидии обещают начать выдавать наличными деньгами. В Минсоцполитики при этом заверили, что непосредственно монетизация не повлияет на показатели субсидий: ни на размер, ни на количество.