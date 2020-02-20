Елена Зеленская призвала не молчать о домашнем насилии, а звонить на "1547"

Супруга президента Украины Елена Зеленская призвала украинцев не молчать о фактах домашнего насилия. Сегодня первая леди Украины выступила на форуме "Украина на пути преодоления домашнего и гендерно обусловленного насилия".

Как сообщили участники форума, в прошлом году не менее ста тысяч украинцев стали жертвами насилия. И это только те, кто решился рассказать о своей проблеме. Тему борьбы с домашним насилием на форуме обсуждают, в частности, послы, представители правительства и международных организаций.

Елена Зеленская призвала создать прозрачные механизмы для помощи жертвам насилия.

"Жертвы очень часто не могут рассказать о ситуации, страдают, боятся. И мы должны вместе с вами изменить эту ситуацию беспомощности. Чтобы были созданы механизмы – простые и понятные, для защитить каждого, кто нуждается в помощи", – заявила супруга президента Украины Елена Зеленская.

Напомним, по закону – домашнее насилие – уголовное преступление, за которое совершивший его может оказаться за решеткой на срок до двух лет. И в Украине уже есть приговоры за это преступление.

Елена Зеленская также напомнила, что по всей Украине недавно начала работать "горячая линия" экстренного реагирования на домашнее насилие. Номер телефона – 1547.

"В регионах Украины созданы и создаются приюты. Это места, где женщина с ребенком может получить убежище", – сообщила эксперт представительства Фонда ООН в области народонаселения Наталия Федорович.

Ранее "Сегодня" писали про еще одну "горячую линию"– она работает в Киеве. Звонить можно круглосуточно, на номера 15-00 и 272-15-00.

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