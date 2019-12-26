Елка из мин и снарядов: ВСУ приготовили боевикам оригинальный подарок (видео)

Бойцы всего за двадцать минут собрали обломки и соорудили двухметровую елку

Фото: ООС

Пока боевики продолжают обстрелы на Донбассе, украинские военные, которые держат оборону на Мариупольском направлении, оригинально поздравили российских оккупантов на передовой, соорудив елку из обломков вражеских мин и снарядов. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.

Из мин, снарядов и гранат, которые ежедневно прилетают со стороны российских боевиков, армейцы собрали импровизированную новогоднюю елку высотой почти два метра.

Видео: ООС

"Это все боеприпасы, запрещенные Минскими договоренностями. И на их сбор мы потратили всего двадцать минут. Но, если бы была поставлена ​​задача построить елку высотой десять метров, мы бы потратили на сбор остатков вражеских боеприпасов не более 4-5 часов", – сообщил старший офицер командования воинской части Вячеслав.

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В ООС отмечают, что украинские военные таким образом решили сделать подарок боевикам и готовы передать эту елку им в любой способ на линии разграничения.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее на Донбассе бойцы ВСУ сделали "трон" наподобие того, как в фильме "Игра престолов". Если в кино он был из мечей "поверженных врагов", то у бойцов украинской армии – из обломков вражеских снарядов и оружия. В 2016-м инсталляцию выставили на аукцион. Владельцем ценного лота стал житель Запорожья, а "трон" ему обошелся в 150 тысяч гривен. В июле 2019-го в Киеве появился еще один "Железный трон" востока, а создал его волонтер Денис Буштец.

А тем временем на Донбассе даже под Новый год не утихают обстрелы. Что сейчас происходит на передовой:

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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