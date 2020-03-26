Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,96
30,27
  1. Последние новости Украины

Емец: Деньги нужно тратить на людей до 65 лет, а не на "трупы"

26 марта, 12:53

Денис Беспалов

Министр рассказал, как должно распределяться финансирование, выделенное на здравоохранение

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который ранее дал мрачный прогноз по коронавирусу, заявил, что средства, в первую очередь, нужно выделять на лечение людей в возрасте до 65 лет. Об этом он сказал в эфире одного из каналов.

"Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", - сказал Емец.

Ранее Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

Реклама

Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в стране подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом.

В тренде
В Украину вернулась настоящая весна: где прогреет до 14 градусов (карта)

Более детально читайте в материале: Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

лечение коронавирус Министерство здравоохранения Илья Емец

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта
Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 мартаУкраина
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации
В Украине продлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуацииУкраина
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантин
Продуктовые рынки в Украине хотят открыть, несмотря на карантинЭкономика
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 26 мартаУкраина
"Пасха дома": Зеленский рассказал, как будем отмечать праздникПолитика
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для Украины
Коронавирус бьет по экономике: озвучены три сценария для УкраиныЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...