Емец: Деньги нужно тратить на людей до 65 лет, а не на "трупы"

Министр здравоохранения Украины Илья Емец, который ранее дал мрачный прогноз по коронавирусу, заявил, что средства, в первую очередь, нужно выделять на лечение людей в возрасте до 65 лет. Об этом он сказал в эфире одного из каналов.

"Мы же знаем статистику, сколько у нас людей старше 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни мужчин, по-моему, составляет 65 лет. Поэтому скажу откровенно: финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы", - сказал Емец.

Ранее Илья Емец заявил, что в Украине начинается второй этап борьбы с коронавирусом, который заключается в противостоянии COVID-19 не только предупредительными мерами, но и непосредственно лечением болезни.

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Согласно последним данным Министерства здравоохранения, в стране подтверждено 156 случаев заражения коронавирусом.

Более детально читайте в материале: Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 26 марта.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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