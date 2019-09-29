Эмоции притупляются: брат узника Кремля Панова рассказал об обмене пленными

Эмоции, когда родные узников поняли, что освобождение заложников Кремля реально, были у всех разные

/ Фото: Сегодня

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После того, как вся Украина с ожиданием и затаенной тревогой приникла к экранам телевизоров, наблюдая за тем, как проходит обмен украинских заложников, до этого неоднократно откладывавшийся и срывавшийся по тем или иным причинам, сайт "Сегодня" обратился к руководителю одной из них, общественной организации "Объединение родственников политических узников Кремля" Игорю Котелянцу (брату узника Кремля Евгения Панова) с просьбой рассказать, как боролись за освобождение политзаключенных их родные все эти годы.

Организация Котелянца действительно много делает для политузников. Но сам Игорь отметил, что эмоции, когда родные узников поняли, что освобождение заложников Кремля реально, были у всех разные. Кто-то был более эмоционален, кто-то до последнего сомневался.

"Знаете, этот обмен так долго готовился, так часто откладывался, что я попросту, чтобы сберечь свою психику, заключил сам с собой своеобразный договор. Поверю в то, что обмен состоялся, лишь когда увижу ребят, сходящих с трапа самолета. Потому, хотя я уже знал, что обмен будет, когда он будет, до последнего старался не обнадеживать себя. Было такое притупление эмоций, "окаменение". И только когда я увидел, что брат и остальные находятся в самолете, понял, что это правда", – отметил Котелянец.

По его словам, некоторые родственники отреагировали более эмоционально...

"Более эмоционально отреагировали, по моим ощущениям, родственники моряков. Моряки были относительно недавно арестованы, и у родных остались силы на эмоции. У родных политзаключенных, арестованных давно, эмоции притупляются и могут выражаться в виде злости. Что кого-то не освободили, что так долго государство ничего не могло сделать. Если надежда много раз сменяется разочарованием, со временем наступает нервное истощение, депрессия, из которой очень тяжело выйти. Вот сейчас мы нашли психологов, которые будут работать с родственниками. Потому что процесс реабилитации будет очень долгим", – рассказал Игорь Котелянец.

Также Котелянец рассказывал, что в российских тюрьмах содержатся тысячи украинцев, приговоренных по разным статьям и с нарушениями закона

Детальнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Родные на очередность обмена влиять не могут": интервью с братом узника Кремля".

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