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Энергетиков, находящихся в изоляции на предприятиях, поддержат показом украинского кино

4 мая, 20:07

Энергетиков ДТЭК, которые на время карантина живут и работают на предприятиях в изоляции, поддержат показом современного украинского кино. Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

Для поддержки около двух тысяч работников ДТЭК, которые в течение карантина в режиме изоляции живут и работают на предприятиях, обеспечивая производство, поставку электроэнергии и добычу газа для страны FILM.UA Group и компания ДТЭК запустили совместный проект "Светлое кино от FILM.UA: украинские фильмы для энергетиков".

"Главная идея проекта – напомнить, насколько мы, работники различных индустрий, взаимосвязаны, насколько важно человеческое общение и поддержка друг друга. Мы все в одной лодке", – сказала руководитель дирекции по корпоративным коммуникациям ДТЭК Ольга Захарова.

В рамках проекта на предприятиях компании ДТЭК в течение недели покажут одни из самых популярных картин FILM.UA Group, а также проведут онлайн-встречу энергетиков с актерами и творческими коллективами этих фильмов.

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карантин изоляция ДТЭК

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