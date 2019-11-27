Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,98
26,43

enotcoin от moneyveo: как заработать и на что потратить "виртуальные монеты"

27 ноября, 12:35

Новости компаний

enotcoin – виртуальные монеты, которые дают возможность при подаче заявки на кредит снизить сумму насчитанных процентов до 60%

Предложение доступно в рамках программы лояльности сервиса онлайн-кредитования, воспользоваться которой могут все клиенты.

"В moneyveo мы делаем все, чтобы наш продукт был интересным и удобным для клиентов. И очень кстати использование геймификации для лучшего пользовательского опыта. Каждый может взять кредит и заработать приятные бонусы играя, – комментирует коммерческий директор moneyveo Максим Параска. – Такая программа лояльности позволяет снизить процентную ставку по кредиту и в будущем обменять enotcoin на другие интересности".

Реклама

Сервис начисляет пользователям "виртуальные монеты" за своевременное погашение кредита и за выполнение специальных задач. Их перечень находится в "Личном кабинете", в разделе "Enotcoin". Использовать баллы можно перед оформлением кредита. Для этого нужно указать на электронном калькуляторе желаемую сумму, срок кредитования, а также количество enotcoin. После этого останется только отправить заявку.

В тренде
Вандализм не пройдет: как в Украине наказывают за осквернение памятников
Оскверненный памятник Шолом-Алейхему уже отмыли от свастик

Заработать enotcoin можно разовыми и регулярными действиями. Например, получайте бонусы ежедневно, нажимая кнопку "Получить enotcoin" в "Личном кабинете". 1 enotcoin в денежном эквиваленте равен 1 гривне. Срок действия "игровых монет" составляет 90 дней. Если не использовать enotcoin за этот период, они "сгорают".

Напомним, moneyveo – лидер среди микрофинансовых организаций в Украине. Компания предлагает прозрачные и выгодные условия онлайн-кредитования. Недавно МФО выдала кредит своему 750 000-му клиенту. А 18 октября компания отпраздновала свое 6-летие.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кредиты Moneyveo онлайн-кредитование

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский рассказал, о чем говорил с Путиным
Зеленский рассказал, о чем говорил с ПутинымПолитика
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на Донбассе
Премьер Финляндии припомнил Медведеву войну на ДонбассеПолитика
Украина сократила госдолг в долларах
Украина сократила госдолг в долларахЭкономика
Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданием
Россия перебросила на Донбасс спецназ с особым заданиемДонбасс
От НАБУ сбежал
От НАБУ сбежал "крестный отец контрабанды": Зеленский обещает подарок за поимкуУкраина
Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рождения
Борису Патону исполнился 101 год: как ученый отпразднует день рожденияУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...