enotcoin от moneyveo: как заработать и на что потратить "виртуальные монеты"

enotcoin – виртуальные монеты, которые дают возможность при подаче заявки на кредит снизить сумму насчитанных процентов до 60%

Предложение доступно в рамках программы лояльности сервиса онлайн-кредитования, воспользоваться которой могут все клиенты.

"В moneyveo мы делаем все, чтобы наш продукт был интересным и удобным для клиентов. И очень кстати использование геймификации для лучшего пользовательского опыта. Каждый может взять кредит и заработать приятные бонусы играя, – комментирует коммерческий директор moneyveo Максим Параска. – Такая программа лояльности позволяет снизить процентную ставку по кредиту и в будущем обменять enotcoin на другие интересности".

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Сервис начисляет пользователям "виртуальные монеты" за своевременное погашение кредита и за выполнение специальных задач. Их перечень находится в "Личном кабинете", в разделе "Enotcoin". Использовать баллы можно перед оформлением кредита. Для этого нужно указать на электронном калькуляторе желаемую сумму, срок кредитования, а также количество enotcoin. После этого останется только отправить заявку.

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Заработать enotcoin можно разовыми и регулярными действиями. Например, получайте бонусы ежедневно, нажимая кнопку "Получить enotcoin" в "Личном кабинете". 1 enotcoin в денежном эквиваленте равен 1 гривне. Срок действия "игровых монет" составляет 90 дней. Если не использовать enotcoin за этот период, они "сгорают".

Напомним, moneyveo – лидер среди микрофинансовых организаций в Украине. Компания предлагает прозрачные и выгодные условия онлайн-кредитования. Недавно МФО выдала кредит своему 750 000-му клиенту. А 18 октября компания отпраздновала свое 6-летие.

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