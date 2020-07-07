"Епіцентр" оснащує лікарні України апаратами ШВЛ

Кількість хворих на коронавірус в Україні невпинно зростає. За даними Міністерства охорони здоров’я, наразі госпіталізовано 4087 осіб, з них 103 людини підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

"На жаль, пандемія коронавірусу в Україні набирає нових обертів і з’являється все більше хворих, які потребують штучної вентиляції легенів", – констатує Лариса Кузменчук, директор Переяслав-Хмельницької районної лікарні.

Саме апарати ШВЛ є ключовим елементом у лікуванні пацієнтів із коронавірусом, що мають важкі ускладнення дихальної системи та потребують шпиталізації. Щоб дати лікарям можливість врятувати ще більше життів, компанія "Епіцентр К" у рамках програми системної допомоги закладам охорони здоров’я, передала 22 апарати штучної вентиляції легенів до лікарень України. Їх за рекомендаціями Міністерства охорони здоров’я було розподілено між лікарнями Київської (5 апаратів ШВЛ), Львівської (5), Хмельницької (7) областей та міста Київ (5).

"Компанія "Епіцентр" докладає всіх зусиль, щоби допомогти медикам протистояти COVID-19. Ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання та передаємо 22 апарати ШВЛ експертного класу американського виробника Oricare для потреб лікарів України", — зазначає генеральний директор компанії "Епіцентр К" Петро Михайлишин.

Для представників місцевої влади така підтримка від соціально відповідального бізнесу вкрай необхідна. "Завдяки цьому обладнанню ми зможемо покращити рівень медичної допомоги, яка надається пацієнтам не тільки з ускладненнями через коронавірус, але й тим, хто потребує реанімаційних заходів через інші тяжкі стани. Ці апарати ШВЛ будуть використовуватися упродовж багатьох років для того, щоби рятувати життя наших пацієнтів та полегшувати роботу лікарів", — говорить голова Хмельницької обласної державної адміністрації Дмитро Габінет.

За словами представників оперативного штабу компанії "Епіцентр К" отримати апарати такого класу — завдання не з простих. На таке обладнання величезний попит на світовому ринку, за ним країни шикуються в чергу.

Медики характеризують апарати Oricare V8600 як реанімаційне обладнання експертного класу, яке слугуватиме лікарням для порятунку дорослих та маленьких пацієнтів і після пандемії. Вони компактні та мобільні, з потужним акумулятором та не потребують наявності компресора, що робить їх легким у переміщенні та дає змогу ефективно працювати у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії.

"У реанімації нашої лікарні 4 пацієнти перебувають на апаратах ШВЛ. Для того, щоби забезпечити їм якісне лікування, необхідне сучасне обладнання. І ми дуже вдячні компанії "Епіцентр", яка надала нам неоціненну допомогу для порятунку життів наших пацієнтів", — додає завідувач реанімаційного відділення Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова Наталія Матолінець.

"Сьогодні в лікарнях Києва перебуває 278 пацієнтів із коронавірусною хворобою, з них 46 пацієнтів у важкому стані і в будь-який момент їм може знадобитися підключення до апарату штучної вентиляції легенів, — зазначає заступник директора Департаменту охорони здоров’я Києва Галина Зборомирська. — Показник летальності від коронавірусу в Україні один із найнижчих у світі й у цьому є велика заслуга наших лікарів, а апарати ШВЛ для них — важливий помічник у боротьбі з COVID-19".

З початку розповсюдження коронавірусної інфекції в Україні компанія "Епіцентр" відгукнулася на ініціативу президента України Володимира Зеленського щодо забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними засобами захисту й обладнаннямдля боротьби з COVID-19. У межах цієї співпраці в травні "Епіцентр" передав гуманітарний вантаж — 2 млн масок, 75 тис. захисних комбінезонів та 30 тис. захисних окулярів — в усі обласні центри країни.

"Епіцентр К" також узяв кураторство над Хмельницькою областю. Представники компанії увійшли в оперативний штаб, створений при Хмельницькій ОДА, який уже надав допомогу 72 закладам охорони здоров’я та 5 соціально-інституційним закладам догляду за вразливими категоріями населення Хмельниччини.

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