COVID-19 атакует ВСУ: появились новые данные

В Вооруженных Силах Украины растет количество инфицированных коронавирусом.

Так, по состоянию на 10:00 4 июня в ВСУ COVID-19 болеет 131 человек. Всего за время пандемии выздоровели 128 человек, 4 – умерли. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 500 человек. Количество военнослужащих, в которых заканчивается изоляция в ближайшие трех суток – 76 человек", – рассказали в ВСУ.

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За прошедшие сутки зарегистрировано десять новых случаев заболевания COVID-19. Напомним, днем ранее коронавирус также был подтвержден у 10 человек.

В учреждениях здравоохранения находятся четыре человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих, Ивано-Франковская городская больница – 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение.

Шесть человек (Ровенская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Днепропетровская, Львовская по 1 работнику ВС Украины) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

В тренде Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 4 июня

В Командовании медицинских сил отмечают, что анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе.

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Как сообщал сайт "Сегодня", согласно данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 4 июня в стране зафиксировано 25 411 случаев заболевания COVID-19. За последние сутки лабораторно подтверждено 588 случаев инфицирования – это наибольшее количество с начала эпидемии.

В частности, во Львове и области COVID-19 заболели 85 человек.

Вспышка коронавируса также зафиксирована на Волыни. Подробнее – в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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