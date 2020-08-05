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Эпидемия COVID-19 не отступает из Украины: онлайн-брифинг Минздрава

5 августа, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Министр расскажет, сколько новых больных за последние сутки

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг, на котором сообщит последние данные по коронавирусу в нашей стране.

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Напомним, по состоянию на утро 4 августа в Украине было зафиксировано 1 061 новый лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции, летальных случаев – 26. За понедельник выздоровели 737 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 146.

Как известно, с 1 августа в Украине вступили в силу новые правила адаптивного карантина. Ограничительные меры продлены до конца месяца. Украину будут делить на зоны ("зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная") в зависимости от эпидемиологической ситуации. Для определения, к какой из зон принадлежит тот или иной регион, будут применяться следующие показатели: заполненность в больницах – не более 50% койко-мест, среднее количество проведенных тестов – не менее 24 на 100 тысяч населения, коэффициент выявления случаев инфицирования – не более 11%, показатель динамики роста случаев инфицирования – не более 10%. Переход в ту или иную зону будет происходить при превышении показателей пять дней подряд.

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Отметим, что в последние дни Украина вышла на уровень заболеваемости примерно по тысячи человек в сутки. Этот показатель держится уже не менее недели. При этом главный санврач страны Виктор Ляшко рассказывал, что в октябре в Украине ожидается увеличение количество больных COVID-19 из-за наступления сезона острых респираторных заболеваний. Также он рассказывал, когда в Украине может появиться вакцина от коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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