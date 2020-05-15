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Эпидемия COVID-19 продолжает "косить" украинцев: сколько уже зараженных

15 мая, 09:24

Сергей Мартынец

Эпидемическая ситуация в стране пока не вызывает опасений

В Украине на сегодняшний день уже 17 330 человек заразились коронавирусом. Только за последние сутки COVID-19 обнаружили у 483 человек. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

"За прошедшие сутки заболели 483 человека, из них 48 детей и 142 медика. Были госпитализированы 168 человек. Зафиксировано 20 летальных случаев. При этом выздоровели 330 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 17 330 человек, из них 1 220 детей и 3 420 медиков. Всего выздоровели 4 473 человека, а летальных случаев – 476", – сказал он.

Степанов обратил внимание, что только за четверг было сделано 8 996 ПЦР-тестов и это рекордный показатель за все время эпидемии. За последние сутки больше всего случаев коронавируса зафиксировано в Черновицкой области – 84, в Волынской области – 47, в Киеве – 56. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Напомним, по состоянию на утро 14 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 16 847 случаев COVID-19, из которых летальных – 456. Только за вторник количество инфицированных выросло на 422 человека. Также болезнь подтверждена у 48 военных.

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А тем временем госпредприятие "Новатор" создало аппарат искусственной вентиляции легких. По словам Максима Степанова, ранее они даже получили разрешение на производство аппаратов ИВЛ. Вот только в Сети уже высмеяли медицинский прибор. Появилось фото украинского аппарата ИВЛ, который одобрен Минздравом.

Заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя в интервью сайту "Сегодня" рассказывала, реально ли создать в Украине вакцину от коронавируса. По ее словам, кроме самого вируса, нужны дорогостоящие специальные животные.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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