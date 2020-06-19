Эпидемия COVID-19 усилилась: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

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Напомним, на утро 18 июня в Украине было 34 063 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 966 летальных, 15 447 пациентов выздоровели. Только за среду было зафиксировано 829 новых случаев заражения. Это рекордный показатель за все время эпидемии.

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Отметим, в последнее время в Украине увеличился рост количества больных COVID-19. Например, за последние несколько дней каждые сутки фиксировалось около 700 новых случаев и больше. При том, что в разгар эпидемии в апреле и начале мая, когда ожидались основные пики, заболеваемость была на уровне 300-500 человек в сутки. Власти уже задумались над возвращением некоторых ограничений. Главный санврач страны Виктор Ляшко назвал условия для ужесточения карантина.

А тем временем в Украине снова продлили карантин, на этот раз до 31 июля. В правительстве уже отмечали, что за последнюю неделю зафиксирован рекордный за все время эпидемии всплеск коронавируса. Чиновники сетуют на то, что украинцы приняли смягчение карантинных ограничений за их отмену. Читайте подробнее, что изменится с 22 июня.

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