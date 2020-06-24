Эпидемия COVID-19 усиливается: Минздрав готовит больницы второй волны

Украина продолжает ставить антирекорды по коронавирусу, эпидемиологическая ситуация в стране ухудшается. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ведомство уже работает над развертыванием больниц второй волны. Об этом он сказал на брифинге.
По его словам, такие меры ведомство принимает из-за очередного увеличения количества больных. По его словам, необходимо обеспечить медицинской помощью всех людей, нуждающихся в госпитализации.
"Мы уже работаем над развертыванием больниц второй волны, которые будут оказывать помощь больным коронавирусной инфекцией. То есть, мы уже понимаем, что в некоторых областях, с таким отношением людей к нашим рекомендациям, растет количество пациентов, которых госпитализируют. А в больницы забирают только людей с тяжелым течением болезни, то есть это не бессимптомное течение. Поэтому нам надо разворачивать больницы второй волны", – подчеркнул Максим Степанов.
Отметим, что столица вышла в лидеры по количеству коронабольных – их больше 4,5 тысячи с начала эпидемии. Однако еще в начале апреля в Киеве определили, где будут принимать "вторую волну" людей с подозрением на COVID-19.
В Украине продолжают фиксироваться суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за вчерашний день 940 новых больных. Власти уже заговорили о начале второй волны коронавируса. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в стране мы разбирались, сколько больных COVID-19 смогут принять больницы Украины.
Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк