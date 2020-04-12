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  1. Последние новости Украины

Эпидемия COVID-19 в Украине: число зараженных снова возросло

12 апреля, 09:30

Тина Наринецкая

Выздоровевших в стране больше, чем умерших

В Украине выросло число зараженных коронавирусной инфекцией. По состоянию на 9:30 12 апреля в Украине 2777 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья.

83 из этих случаев оказались летальными: 40 мужчин и 43 женщины. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет – их 85,5%. Еще 89 пациентам удалось вылечиться. Повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме этих людей. За сутки в стране зафиксировали 266 новых случаев коронавируса.

Сейчас 1504 пациента находятся на амбулаторном лечении. Госпитализированы 1100 человек, из них – 48 детей. С начала эпидемии в Украине исследовали 30 314 образцов тестов на коронавирус.

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Ранее мы сообщали, что коронавирус в Украине зафиксировали у 334 медицинских работников.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 12 апреля

Напомним, недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина в мае должна выйти на работу. Глава правительства уже представил предварительный план выхода страны из карантина.

Видео: Сегодня

Отметим, что сайт "Сегодня" следит за ситуацией и ведет детальное онлайн-информирование.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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