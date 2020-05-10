Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

По данным СНБО Украины, за сутки количество заболевших увеличилось на 522 человека, но число выздоровевших превышает летальность почти в 10 раз.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 9 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 14 710 случаев COVID-19, умерли 376 человек, выздоровело 2 909.

На амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких понадобилось 185 пациентам, в том числе одному ребенку и 16 медикам.

Как известно, карантин в Украине продлен до 22 мая, однако уже 11 мая часть карантинных ограничений будут смягчены.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, если бы в Украине не объявили карантин, то в стране могло бы быть 220-240 тысяч зараженных коронавирусом. Об этом он сказал в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

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