Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Последние новости Украины

Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

10 мая, 10:01

Денис Беспалов

Число подтвержденных случаев коронавируса растет

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с распространением коронавируса в Украине.

По данным СНБО Украины, за сутки количество заболевших увеличилось на 522 человека, но число выздоровевших превышает летальность почти в 10 раз.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 9 мая по всей Украине были лабораторно подтверждены 14 710 случаев COVID-19, умерли 376 человек, выздоровело 2 909.

В тренде
Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

На амбулаторном лечении находятся 9765 пациентов, из них 801 ребенок и 2271 медработник. Всего нуждались в госпитализации 4430 человек, из них 176 детей и 487 медиков. Подключение к аппарату искусственной вентиляции легких понадобилось 185 пациентам, в том числе одному ребенку и 16 медикам.

Как известно, карантин в Украине продлен до 22 мая, однако уже 11 мая часть карантинных ограничений будут смягчены.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, если бы в Украине не объявили карантин, то в стране могло бы быть 220-240 тысяч зараженных коронавирусом. Об этом он сказал в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин Украина коронавирус Максим Степанов

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 10 маяУкраина
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смс
Поздравления с 9 Мая в прозе, стихах, картинках и смсFun
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 10 мая и все подробности из регионовУкраина
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинки
Поздравления с Днем матери в прозе: красивые открытки и картинкиFun
"Насиловали, избивали и жестоко пытали": под Харьковом похитили 17-летнего парняХарьков
"Нужно просто увольнять": Саакашвили рассказал о планах на новой должностиПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...