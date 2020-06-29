Эпидемия COVID-19 в Украине: видео брифинга Минздрава

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в стране.

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Отметим, что эпидемия COVID-19 в нашей стране после серии ежедневных антирекордов немного пошла на спад. Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 29 июня в Украине общее количество зараженных коронавирусом достигло 43 628. За воскресенье зафиксировано 646 новых случаев и 18 человек умерли. С начала эпидемии опасная инфекция унесла жизни 1147 украинцев. А вот 19 027 зараженных удалось вылечить.

Напомним, в Украине в последние две недели почти ежедневно фиксировали суточные антирекорды по числу новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, иногда доходило до более чем 1100 случаев.

В связи со сложившейся ситуацией власти уже заговорили о начале новой волны COVID-19. В частности, президент Владимир Зеленский говорил, что если не остановить рост заболеваемости, то будем иметь пик эпидемии.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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