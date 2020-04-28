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Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-брифинг Степанова

28 апреля, 09:08

Сергей Мартынец

В Минздраве расскажут о текущей эпидемической ситуации в Украине

Министр здравоохранения Максим Степанов проводит очередной онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 27 апреля по всей Украине были лабораторно подтверждены 9009 случаев COVID-19, из которых 220 летальных, 864 пациентам удалось вылечиться. Только за воскресенье количество инфицированных выросло на 392 человека. Также инфекция подтверждена уже у 1749 медиков. В лидерах продолжают оставаться Черновицкая область и Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 28 апреля
Фото: REUTERS/Tatyana Makeyeva

В Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. Согласно предварительным выводам ученых и производителей, украинский препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Кроме этого, изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения коронавирусной болезни, так и для профилактики заболевания.

В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич рассказывал, что Украину накроет вторая волна коронавируса. По его словам, причиной станет послабление карантина, что приведет к обмену вирусом между людьми. Также он отметил, что вакцина не появится раньше чем через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Минздрав коронавирус Максим Степанов COVID-19

Источник: Сегодня

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