Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга министра

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов дает онлайн-брифинг о мерах по противодействию распространения коронавирусной инфекции.

Руководитель Минздрава сообщит текущую информацию о количестве зараженных коронавирусом за прошедшие сутки.

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В тренде В Украине рекордный рост заражений коронавирусом за сутки

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 12 апреля были лабораторно подтверждены 2777 случаев COVID-19, из которых 83 летальных (40 мужчин и 43 женщины), еще 89 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет – их 85,5%. Из общего числа зараженных инфекцию обнаружили у более чем 330 медиков. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Отметим, что президент Владимир Зеленский пообещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса. А пока в Украине ищут способ, как победить заразу, Виктор Ляшко сделал тревожный прогноз – коронавирусная инфекция в Украине может стать сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически. Также санврач рассказал, что в Украине пик заболеваемости COVID-19 ожидается приблизительно 17 апреля. Он отмечает, что сейчас Украина движется по оптимистичному сценарию развития эпидемии.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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