Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга Степанова

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно эпидемической ситуации в стране.

Чиновник Минздрава сообщил свежие данные о количестве зараженных за последние сутки и новую информацию о противодействии эпидемии.

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Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 14 апреля были лабораторно подтверждены 3372 случая COVID-19, из которых 98 летальных, еще 119 пациентам удалось вылечиться. Среди умерших больше всего людей в возрасте от 50 лет. Из общего числа зараженных инфекцию обнаружили у более чем 300 медиков. В лидерах остаются Киев и Черновицкая область. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В тренде Коронавирус уже убил более 100 украинцев: новые данные

Отметим, что Украина потратила почти 1,5 млрд грн на закупку средств и услуг для борьбы с коронавирусом в стране, больше всего в Киевской области – 427 миллионов, а меньше всего припало на Луганскую область – всего 5 миллионов. Ранее президент Владимир Зеленский обещал миллион долларов тому, кто найдет вакцину или лекарства от коронавируса.

А тем временем в Украине пик заболеваний COVID-19 ожидается примерно с 17 апреля, накануне Пасхи. В то же время врачи из Черновцов рассказывают, что коронавирус стал более коварным. Кроме повышенной температуры, сухого кашля и слабости, проявляются новые неожиданные симптомы.

Смотрите видео из больницы, где лежат киевляне с COVID-19:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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