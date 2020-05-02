Эпидемия COVID-19 в Украине: онлайн-трансляция брифинга Степанова

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов утром 2 мая проводит традиционный онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине.

Как сообщали новости "Сегодня", сутками ранее – 1 мая – в Украине был 10 861 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, в том числе 272 летальных случаев, 1413 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 455 новых случаев. В частности, болезнь подтверждена у 754 детей и 2154 медиков. Всего в Украине исследовано 111 859 образцов методом ПЦР. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

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В Украине начали клинические испытания отечественного лекарственного средства против COVID-19. По предварительным выводам ученых и производителей, препарат может существенно снижать или полностью нейтрализовать угрозу смерти от осложнений, которые вызывает в организме человека коронавирусная инфекция. Изучается возможность комплексного использования этого средства как для лечения больных с коронавирусом, так и для профилактики заболевания.

В то же время врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией Сумского государственного университета Николай Чемич рассказывал, что Украину накроет вторая волна коронавируса. По его словам, причиной станет послабление карантина, что приведет к обмену вирусом между людьми. Также он отметил, что вакцина не появится раньше, чем через год.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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