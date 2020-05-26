Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,87
29,32
  1. Последние новости Украины

Эпидемия COVID-19 в Украине: появились новые данные за сутки

26 мая, 07:46

Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 644 украинцев

Эпидемия коронавирусапродолжает захватывать Украину – инфекцию уже подтвердили у 21 584 человек. Об этом гласят данные Кабмина.

Только за прошлые сутки в стране обнаружили 339 новых случаев заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 644 украинца (21 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 7575 человек (341 за последние сутки).

Реклама

В тренде
Страна на карантине: сколько украинцев оказалось на грани выживания

Ранее мы писали, что, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

смерть эпидемия больные Украина инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 25 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 26 мая и все подробности из регионовУкраина
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции Кагарлыка
Выстрелил над головой, а потом несколько раз изнасиловал: подробности скандала в полиции КагарлыкаУкраина
ВСУ
ВСУ "ювелирно" разбомбили позицию боевиков: появилось видеоДонбасс
Метро возвращается: как будем ездить в подземке с 25 мая
Метро возвращается: как будем ездить в подземке с 25 маяТранспорт

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...