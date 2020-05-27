Эпидемия COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело на сотню больше, чем заразилось

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Украину – инфекцию в стране подтвердили у 21905 человек. Об этом гласят данные Кабмина.
Только за прошлые сутки в стране обнаружен 321 новый случай заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 658 украинцев (14 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 7995 человек (420 за последние сутки).
Ранее мы писали, что, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.
О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":
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