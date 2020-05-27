Эпидемия COVID-19 в Украине: за сутки выздоровело на сотню больше, чем заразилось

Эпидемия коронавируса продолжает захватывать Украину – инфекцию в стране подтвердили у 21905 человек. Об этом гласят данные Кабмина.

Только за прошлые сутки в стране обнаружен 321 новый случай заболевания. С начала эпидемии от инфекции скончались 658 украинцев (14 за последние сутки). Вылечить от инфекции удалось 7995 человек (420 за последние сутки).

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Ранее мы писали, что, несмотря на всеукраинские ограничения, которые устанавливает Кабинет министров, разные регионы по-разному выходят из карантина. Так, в некоторых городах карантин только ужесточают, а в других, наоборот, внедряют послабления. Сайт "Сегодня" изучил, как разные украинские города выходят из карантина.

О том, чего больше всего боятся украинцы во время пандемии, – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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