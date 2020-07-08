Как Украина противостоит коронавирусу: онлайн-брифинг Минздрава

Каждые сутки все еще появляются сотни новых больных

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемиологической ситуации в стране. Глава ведомства Максим Степанов сообщил последние данные о коронавирусе.

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Напомним, по состоянию на утро 7 июля в Украине было зафиксировано 564 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 21. За понедельник выздоровели 490 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 144, в Закарпатской области – 83 и в Киеве – 63. В Ровенской области даже смягчили карантин.

В тренде В Украине рекорд по выздоровевшим от коронавируса: новые данные за сутки

В Минздраве констатировали, что Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Черниговская, Одесская области не отвечают критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненности коек в больницах, динамики заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей.

А тем временем в Украине уже отмечают позитивную динамику эпидемии. Президент Владимир Зеленский заявил, что ситуация с COVID-19 стабилизируется. Так, например, только за прошедшие сутки число новых больных снова не превышало 600 человек (для сравнения: в последние недели эта цифра колебалась в пределах 800-900).

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