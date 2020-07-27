Українська
$ 27,76
32,22
  1. Последние новости Украины

Эпидемия коронавируса снова разбушевалась: онлайн-брифинг Минздрава

27 июля, 09:16

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В последние дни количество новых больных каждые сутки колеблется в районе тысячи

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг относительно ситуации с коронавирусом в Украине.

Реклама

Напомним, по состоянию на утро 26 июля в Украине было зафиксировано 920 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, летальных случаев – 15. За субботу выздоровели 310 человек. Наибольшее количество инфицированных за сутки выявили во Львовской области – 130.

В тренде
Украину снова накроют дожди и грозы: где ждать непогоды (карта)

В Украине продлили карантин до 31 августа, однако сейчас Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская и Черновицкая области не соответствуют критериям ослабления карантинных ограничений. В этих регионах отмечается проблема с показателями тестирования на 100 тысяч жителей, заполненностью коек в больницах, динамикой заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей. Теперь Украину поделят на четыре "коронавирусные зоны".

Тем временем Украина продолжает внимательно следить за разработкой вакцин в мире. Президент Владимир Зеленский поручил компетентным органам сделать так, чтобы Украина была одной из первых в очереди на получение лекарства, когда оно будет создано и его начнут продавать. По его словам, украинские дипломатические контакты и мировые ресурсы сообщают о том, что вакцину производят уже в нескольких странах. В то же время на днях главный санврач страны Виктор Ляшко озвучил сумму, сколько будет стоить китайская вакцина от коронавируса.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

эпидемия коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Нельзя договориться с крокодилом": эксперт о проблеме нового перемирия на ДонбассеУкраина
Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудили
Зеленский провел переговоры с Путиным: что обсудилиУкраина
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на Украину
В Раде рассказали, что останавливает Россию от нападения на УкраинуПолитика
Новые правила карантина в Украине: что изменится
Новые правила карантина в Украине: что изменитсяУкраина
Кличко ночью в Киеве поймал двух
Кличко ночью в Киеве поймал двух "вандалов": появилось видеоПроисшествия
В Киеве на Броварском проспекте тройное ДТП: есть пострадавшие
В Киеве на Броварском проспекте тройное ДТП: есть пострадавшиеПроисшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять