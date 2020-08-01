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Эпидемия коронавируса: Украина обновила список стран "зеленой" и "красной" зоны

1 августа, 15:15

Руслан Ровик Руслан Ровик

Вступили в силу новые правила самоизоляции после возвращения из-за границы

В Украине с 1 августа начала действовать новая классификация стран "зеленой" и "красной" зон, которая определяет необходимость самоизоляции или сдачи теста после возвращения из-за границы.

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Кроме того, вступили в силу новые правила возвращения, сообщили в Минздраве.

В "красный список" вошли государства, где количество новых случаев на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине, или же если прирост числа инфицированных за последние две недели превышает аналогичный показатель за минувший период на 30%.

Ранее Украина принимала во внимание количество больных с активным коронавирусом на 100 тысяч населения.

Учитывая новое распределение, Минздрав опубликовал обновленный список государств "зеленой" и "красной" зоны.

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В страны "зеленой" зоны вошли Украина, а также такие государства, как Швеция, Португалия, Хорватия, Беларусь, Великобритания, Турция, Словения, Египет и Италия.

В "красную зону" вошли Китай, Венгрия, Грузия, Германия, Чехия, Болгария, Албания, Черногория, Польша, Франция и Россия.

Следует подчеркнуть, что статус курортных стран, принимающих у себя украинцев, по сравнению с последним пересмотром, не изменился: Албания, Болгария и Черногория остались "красными", а Турция, Египет и Хорватия – "зелеными".

Напомним, ранее Болгария упростила въезд для украинцев при условии, что наши туристы будут иметь отрицательный тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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карантин Минздрав коронавирус

Источник: Сегодня

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