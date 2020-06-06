Эпидемия коронавируса в Украине: онлайн-брифинг Минздрава

Министерство здравоохранения дает онлайн-брифинг об эпидемической ситуации в стране и устранении последствий пандемии. Глава ведомства Максим Степанов сообщит последние данные о коронавирусной инфекции.

Напомним, на утро 5 июня в Украине было зафиксировано 25 964 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 762 летальных, 11 372 пациента выздоровели.

Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Как известно, в Минздраве ранее заявляли, что уже готовятся к возможной второй волне эпидемии осенью. Там говорят, что будут опираться на полученный опыт противостояния коронавирусу, в том числе какие ограничения работают, какие нет. Сейчас же идет этап сдерживания эпидемии, поскольку открываются определенные сферы экономики и Украина приспосабливается жить в новых условиях после смягчения карантина.

Тем временем с 5 июня был введен новый этап ослабления карантинных норм, однако в ряде западных регионов и столице он остался прежним из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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