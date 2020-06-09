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Эпидемия коронавируса в Украине: появились новые данные за сутки

9 июня, 07:52

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Инфекция уже унесла жизни 810 украинцев

В Украине за прошедшие сутки, 8 июня, зафиксировали 394 новых случаев заражения коронавирусом. С начала эпидемии в стране COVID-19 заболели 27 856 человек. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Инфекция уже унесла жизни 810 украинцев (13 за последние сутки). Еще 12 410 зараженных удалось вылечить (215 за последние сутки).

Напомним, неделей ранее на традиционном совещании на Банковой президент Владимир Зеленский заявил, что Украина прошла первую волну эпидемии без больших потерь и ко второй уже будет более подготовлена.

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Также мы сообщали, что в Украине постепенно ослабляют карантин и отменяются очередные ограничения. Речь идет о работе кафе и ресторанов, возобновлении авиасообщения как внутри страны, так и за границу. Правительство все еще следует выбранному плану смягчения ограничительных мер, но при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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