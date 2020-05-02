Эпидемия коронавируса в Украине: сколько новых случаев обнаружили за сутки

В Украине растет число зараженных коронавирусом – за прошлые сутки в стране обнаружили 550 новых случаев. Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Украины.

Таким образом, на данный момент количество подтвержденных случаев COVID-19 в Украине составляет 11 411. Из них 1498 выздоровели. Жизни 279 человек спасти не удалось, из них – 17 медработников. Большинство умерших – старше 50 лет.

На амбулаторном лечении сейчас находятся 7960 пациентов: 626 детей и 1863 медработника. Госпитализировали же 3452 человек, из них – 145 детей и 387 медиков. К аппарату искусственной вентиляции легких в стране подключили 151 человека, в том числе одного ребенка и 12 медиков.

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С начала эпидемии в стране провели 122 752 теста на COVID-19.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что запреты из-за коронавируса могут быть сняты, и к лету страна вернется к нормальному состоянию, но правительство не может рисковать, открыв общественные места слишком рано.

Отметим, что, согласно статистике, в Украине смертность от коронавируса превышает средние показатели в 7 областях. Также в Украине от коронавируса больше умирают мужчины, чем женщины, и люди в возрасте более 50 лет.

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