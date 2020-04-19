Только за последние сутки снова заразились сотни украинцев

В Украине инфицировались коронавирусом еще больше людей. На сегодняшний день зараженных 5449 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения со ссылкой на данные Центра общественного здоровья.

"По состоянию на 9:00 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 141 летальный, 347 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 343 новых случая", – говорится в сообщении.

Отметим, что Черновицкая область уже обогнала Киев. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

Реклама В тренде Эпидемия накрыла Украину: к Пасхе зараженных стало еще больше

Как сообщали новости "Сегодня", по состоянию на утро 18 апреля были лабораторно подтверждены 5106 случаев COVID-19, из которых 133 летальных, 275 пациентам удалось вылечиться. За позапрошлые сутки было зафиксировано 444 новых случая. Также инфекция подтверждена у 978 медицинских работников. По всем летальным случаям, которые есть в стране, около 78% людей имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, почек.

В то же время власти призывают украинцев оставаться дома на Пасху, чтобы вирус не распространился еще больше. Президент Владимир Зеленский в эфире социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал, что, если украинцы в праздник не будут придерживаться карантина и пойдут в церкви и на пикники, после Пасхи заболевших может оказаться 2-10% от всего населения страны.

А тем временем в Минздраве уверяют, что Украина полностью обеспечена ПЦР-тестами для обнаружения коронавируса – их уже есть больше 200 тысяч. В свою очередь врач-педиатр МОЗ Наталья Кундина рассказала, где можно пройти тест на коронавирус.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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