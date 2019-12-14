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Епифаний надеется, что в новом году автокефалию ПЦУ признают еще несколько поместных церквей

14 декабря, 14:19

К годовщине создания единой поместной церкви ПЦУ провела расширенный архиерейский Собор

Фото: пресс-служба ПЦУ

Фото: пресс-служба ПЦУ

Предстоятель ПЦУ – блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний надеется, что в 2020 году удастся получить признание еще нескольких поместных православных церквей. Об этом заявил на брифинге, сообщает "Укринформ".

"Мы выразили надежду, что в будущем к этому процессу признания автокефалии Украинской православной церкви присоединятся другие поместные православные церкви. Мы ожидаем, что в следующем календарном году мы получим признание со стороны нескольких других поместных православных церквей", – сказал Епифаний.

Напомним, сегодня, 14 декабря, в Национальном заповеднике "София Киевская" Православная церковь Украины проводит расширенный архиерейский Собор по случаю годовщины создания единой поместной церкви.

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Ранее мы писали, что год назад была образована поместная Православная церковь Украины, главой которой был избран Епифаний , митрополит Переяславский и Белоцерковский.

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