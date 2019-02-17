Епифаний не исключает изменений в церковном календаре

По словам митрополита, церковь должна стать ближе к людям

Фото: Getty Images

Епифаний не исключает изменений в церковном календаре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/89c/1fe/5c689c1feccd1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/89c/1fe/5c689c1feccd1.jpg 2019-02-17T01:27:34+02:00 Украина По словам митрополита, церковь должна стать ближе к людям

Человек, который впервые переступает порог храма, не должен испытывать преград несмотря на свой внешний вид.

Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, который ранее встретился с Вакарчуком, заявил во время своего визита на родную Буковину, передает Укринформ.

"Человек, впервые переступивший порог храма, не должен испытывать преград, которые иногда ставит старшее поколение. Например, что женщинам обязательно нужно быть в платке и иметь определенный вид. Мы должны стать ближе к людям. Конечно, мы чтим эти традиции, мы не будем их нарушать. Но я стою на позиции, чтобы мы не чинили препятствий людям, которые впервые переступают порог храма. Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит. То есть, если он придет впервые, он потом придет и второй, и третий раз, он поймет и осознает, что в таком виде неуместно посещать храм. Но если мы поставим эту преграду на первом шаге, то человек никогда уже не захочет прийти в храм", – сказал Епифаний.

Такая же реформаторская позиция главы ПЦУ и о переносе некоторых церковных праздников. Читайте также Епифаний рассказал о зарплатах священников и доходах ПЦУ

"Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока что не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении", - добавил митрополит.

Напомним, 5 февраля состоялось первое заседание Синода ПЦУ.

3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.

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