Епифаний не исключает изменений в церковном календаре
По словам митрополита, церковь должна стать ближе к людям
Человек, который впервые переступает порог храма, не должен испытывать преград несмотря на свой внешний вид.
Об этом митрополит Киевский и всея Украины Епифаний, который ранее встретился с Вакарчуком, заявил во время своего визита на родную Буковину, передает Укринформ.
"Человек, впервые переступивший порог храма, не должен испытывать преград, которые иногда ставит старшее поколение. Например, что женщинам обязательно нужно быть в платке и иметь определенный вид. Мы должны стать ближе к людям. Конечно, мы чтим эти традиции, мы не будем их нарушать. Но я стою на позиции, чтобы мы не чинили препятствий людям, которые впервые переступают порог храма. Мы должны быть открытыми и принять человека в том виде, в котором он приходит. То есть, если он придет впервые, он потом придет и второй, и третий раз, он поймет и осознает, что в таком виде неуместно посещать храм. Но если мы поставим эту преграду на первом шаге, то человек никогда уже не захочет прийти в храм", – сказал Епифаний.
Такая же реформаторская позиция главы ПЦУ и о переносе некоторых церковных праздников.
"Мы будем постепенно, трезво, воплощать определенные реформы в жизни церкви. Это не будет происходить быстрыми темпами. Но я верю, что даже в вопросе календаря, который тоже не является догмой, мы можем принимать соответствующие изменения. Как только увидим, что общество готово к этим изменениям. Но это пока что не актуально. Мы должны проводить просветительскую работу, объяснять, чтобы украинский народ понимал, что календарь – это не догма. Но нужно еще много поработать в этом направлении", - добавил митрополит.
Напомним, 5 февраля состоялось первое заседание Синода ПЦУ.
3 февраля в соборе Святой Софии Киевской во время божественной литургии состоялась церемония интронизации (восхождения на престол) предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания.
Стоит напомнить, что интронизация Епифания проходила в его день рождения. Сам митрополит объяснил, что это не случайное совпадение – такая дата была выбрана, что в будущем отдельно не праздновать день рождения, а совмещать его с днем интронизации.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Епифаний не исключает изменений в церковном календаре". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Епифаний встретился с Вакарчуком
Предстоятель ПЦУ и музыкант обсудили роль культуры в утверждении моральных ориентиров общества
Скандального епископа УПЦ МП задержали в "Борисполе"
Слободян подчеркнул, что задержанный "занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира"
Порошенко записал строки в рукописную Библию, которую создают тысячи украинцев
Планируется, что всего в переписывании примут участие около 30 тысяч христиан со всей страны
Из Московского патриархата в ПЦУ перешли более 300 приходов
За последние несколько дней в ПЦУ перешли более 40 приходов