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Епифаний объявил о дате своей интронизации

Сегодня, 22:06

Глава Православной церкви Украины официально объявил о том, когда будет возведен на кафедру

Предстоятель ПЦУ Епифаний
Предстоятель ПЦУ Епифаний. Фото: Getty Images
Епифаний объявил о дате своей интронизации https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg Украина Глава Православной церкви Украины официально объявил о том, когда будет возведен на кафедру

Глава Православной церкви Украины  митрополит Киевский и всея Украины Епифаний официально объявил, что дата его интронизации назначена на 3 февраля. свое заявление Епифаний сделал на презентации книги главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука в четверг, 17 января, в Киеве.

"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", – сказал митрополит Епифаний.

Также он пригласил на данное мероприятие главу УГКЦ.

Ранее представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор сообщил, что интронизация новоизбранного главы ПЦУ митрополита Епифания может состояться в день его рождения 3 февраля.

 "Дата интронизации точно не согласована. Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию",- сказал отец Иван.

Справка: Интронизация – торжественное чинопоследование (общественное богослужение), во время которого совершается возведение новоизбранного епископа (в настоящее время — предстоятелей церквей) на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.

Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, превысило 80. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.

Верховная Рада приняла соответствующий закона о порядке изменения подчиненности религиозных общин.

Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.

интронизация, томос, Епифаний, ПЦУ, Православная церковь Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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