Епифаний объявил о дате своей интронизации
Глава Православной церкви Украины официально объявил о том, когда будет возведен на кафедру
Глава Православной церкви Украины митрополит Киевский и всея Украины Епифаний официально объявил, что дата его интронизации назначена на 3 февраля. свое заявление Епифаний сделал на презентации книги главы Украинской греко-католической церкви Святослава Шевчука в четверг, 17 января, в Киеве.
"Сегодня я хотел бы официально объявить, что интронизация состоится 3 февраля", – сказал митрополит Епифаний.
Также он пригласил на данное мероприятие главу УГКЦ.
Ранее представитель пресс-службы ПЦУ священник Иван Сидор сообщил, что интронизация новоизбранного главы ПЦУ митрополита Епифания может состояться в день его рождения 3 февраля.
"Дата интронизации точно не согласована. Я думаю, что 3 февраля, когда блаженнейший митрополит Епифаний будет отмечать 40-летие свое. На день рождения, возможно, сделают интронизацию",- сказал отец Иван.
Справка: Интронизация – торжественное чинопоследование (общественное богослужение), во время которого совершается возведение новоизбранного епископа (в настоящее время — предстоятелей церквей) на его кафедру. Интронизация совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.
Отметим, что процесс перехода приходов Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь набирает обороты. Общее число приходов УПЦ МП, вошедших в ПЦУ, превысило 80. Винницкая область лидирует по количеству переходов общин в новую церковь Украины.
Верховная Рада приняла соответствующий закона о порядке изменения подчиненности религиозных общин.
Как известно, что 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей вручил Епифанию предстоятелю ПЦУ Томос для Православной церкви Украины.
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