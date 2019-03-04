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Епифаний отреагировал на условия Румынской церкви для признания ПЦУ

Сегодня, 10:50

Румыны еще не определились, признают ли автокефалию украинской церкви

Епифаний
Епифаний. Фото: Getty Images
Епифаний отреагировал на условия Румынской церкви для признания ПЦУ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ce6/99a/5c7ce699a67fa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ce6/99a/5c7ce699a67fa.jpg Украина Румыны еще не определились, признают ли автокефалию украинской церкви

Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.

Об этом рассказал в интервью Украинской правде предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Он считает допустимыми условия Румынской церкви и готов к переговорам.

"Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын? Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская церковь признает нашу автокефалию", – заявил Епифаний.

Напомним, недавно Румынская православная церковь назвала условие признания ПЦУ. Они готовы поддержать автокефалию новой Украинской церкви, если получат письменное заверение от церковных властей и государственных органов страны, что будут обеспечены права и свободы румынских общин. Также румынское духовенство считает, что проблема церковного единства Украины в настоящее время еще не полностью решена.

Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.

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Тег Румыния, церковь, автокефалия, Епифаний, ПЦУ

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