Епифаний отреагировал на условия Румынской церкви для признания ПЦУ
Румыны еще не определились, признают ли автокефалию украинской церкви
Украина готова пойти на условия Румынской православной церкви, которая хочет обеспечения прав и свобод румынских общин, ради признания ею автокефалии Украинской церкви.
Об этом рассказал в интервью Украинской правде предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.
Он считает допустимыми условия Румынской церкви и готов к переговорам.
"Это заявление было только на прошлой неделе, мы обсудим все. Мы готовы. И это будет зеркальным шагом, потому что на территории Румынской церкви уже создан викариат для украинских приходов, где молятся украинцы. Почему нам не предоставить такую же возможность для румын? Я не считаю это проблемой и уверен, что мы решим этот вопрос, и Румынская церковь признает нашу автокефалию", – заявил Епифаний.
Напомним, недавно Румынская православная церковь назвала условие признания ПЦУ. Они готовы поддержать автокефалию новой Украинской церкви, если получат письменное заверение от церковных властей и государственных органов страны, что будут обеспечены права и свободы румынских общин. Также румынское духовенство считает, что проблема церковного единства Украины в настоящее время еще не полностью решена.
Ранее и в Грузии обсудили церковную ситуацию в Украине. В Тбилиси прибыл управляющий делами Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Антоний и встретился с патриархом Грузии Ильей ІІ.
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