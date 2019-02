Епифаний: Подвиг Героев Небесной Сотни помог создать независимую церковь в Украине

Подвиг украинцев на Майдане в 2014 году положил начало глобальным изменениям в стране – Епифаний

Глава ПЦУ Епифаний. Фото: Getty Images

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний провел панихиду в Свято-Михайловском Златоверхом соборе по погибшим в феврале 2014 года Героям Небесной Сотни.

По его словам, с их подвига начались глобальные изменения в стране – как на международном уровне, так и внутри Украины.

"Благодаря их жертвенному подвигц мы с вами сегодня имеем объединенную нацию, мы имеем открытые границы Европейского Союза, а также мы с вами имеем автокефальную независимую Украинскую православную церковь и это плод их жертвенности, их любви к своей Родине, их любви к своим ближним. Мы молимся, чтоб Господь упокоил их души, дарит им вечную и блаженную жизнь в царстве небесном", – сказал Епифаний.

Как сообщалось, 19 февраля президент Петр Порошенко и президент Евросовета Дональд Туск почтили память Героев Небесной Сотни. Высокопоставленный европейский чиновник третий день находится в Украине, а сегодня посетит Львов, где примет участие в церемонии вручения ему звания Honoris Causa от Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Также мы писали, что в Вашингтоне памятная церемония по погибшим Героям Небесной сотни прошла недалеко от Капитолия у Мемориала жертвам Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине. Мероприятие было организовано посольством Украины в США совместно с United Help Ukraine, US Ukrainian Activists, Ukrainian National Information Service (UNIS), украинской общиной при участии представителей International Committee for Crimea.

Отметим, по официальным данным украинских правоохранителей, в период 19-22 февраля 2014 года на Майдане погибли 78 активистов, 278 активистов получили тяжелые и средней тяжести телесные повреждения. Всего пострадали более двух тысяч человек.

