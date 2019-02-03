Епифаний призвал православных украинцев к сотрудничеству и диалогу

Епифаний выразил надежду на получение ПЦУ статуса патриархии

Предстоятель ПЦУ Епифаний. Фото: Getty Images

Епифаний призвал православных украинцев к сотрудничеству и диалогу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/eb4/ff7/5c3eb4ff78a29.jpg 2019-02-03T13:57:13+02:00 Украина Епифаний выразил надежду на получение ПЦУ статуса патриархии

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний подчеркнул, что автокефальная Православная церковь Украины остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины. Об этом он заявил во время церемонии интронизации в Софии Киевской.

"Мы хотим, чтобы те православные, кто сейчас в Украине по разным причинам не относятся к поместной автокефальной Украинской православной церкви, вошли в нее. Мы призываем к церковному единству православных иерархов, духовенства, монашества и мирян. Двери поместной церкви и сердца отрыты для вас. Оставим в прошлом то, что нас разделяло, и работаем вместе на благо православия и Украины как единой поместной церкви", – сказал он.

Епифаний подчеркнул, что, неизменно придерживаясь христианского православного вероучения, ПЦУ была и остается открытой к сотрудничеству и диалогу с другими христианскими церквями Украины и религиозными организациями, как и в Украине, так и за ее пределами.

"Особенно мы ценим наше сотрудничество в рамках Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций", - добавил он.

Кроме того, по его словам, "утверждение единой поместной Украинской православной церкви заключается не только во внешних организационных мероприятиях, в увеличении ее структуры, в разработке идей и документов".

"Все это нужные вещи, но церковь – это в первую очередь сообщество учеников церковных, община верующих, принявших божественное учение и живущих согласно канонов веры, согласно Евангелию", – резюмировал предстоятель Православной церкви Украины.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко подчеркнул, что в Украине не будет государственной церкви и пригласил Православную церковь Украины к партнерству. Об этом он заявил после церемонии интронизации митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

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